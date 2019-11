Kurikan kaupunki jättää Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n – 12 500 euron säästöt paikalliseen matkailuun

KURIKKA

Kurikka irtautuu Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:stä. Kaupunginhallituksen äänestyksessä jäsenyyden jatkaminen sai vain yhden äänen 11:stä.

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakaskuntien välillä on neuvoteltu määräaikainen osakassopimus, joka on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Osakassopimuksen tarkoituksena on turvata yhtiön kehitys myös jatkossa.

Yhtiön rahoitus muodostuu perusrahoituksesta, joka on Kurikan kaupungin osalta tänä vuonna 12 551 euroa. Perusrahoituksella yhtiö huolehtii toimialueensa yhteismarkkinoinnista, yritysneuvonnasta ja ohjauksesta, yhtiön hallinnosta ja alueorganisaatiosta. Lisäksi osakkaat tekevät yhtiön kanssa palvelusopimukset yhtiöltä hankittavista palveluista. Loppuosan rahoituksesta yhtiö hankkii palveluiden myymisellä ulkopuolisille tahoille. Yhtiön nimi muutetaan Visit Lakeus Oy:ksi.

Yhtiön hallituksen kokoonpano on kirjoitettu nykyistä väljemmin. Hallitukseen kuuluu 7–9 jäsentä, joista vähintään 2–4 edustaa Etelä-Pohjanmaan matkailukohteita ja -matkailuyrityksiä. Kaupungin elinvoimalautakunta oli esittänyt osakassopimuksen hyväksymistä.

Keskustelun aikana Margit Parkkamäki (sd.) esitti Kirsti Lähdesmäen (sd.), Minna Leppisen (kok.) ja Mervi Kujanpää-Mannilan (kesk.) kannattamana, että osakassopimusta ei hyväksytä, irtaudutaan yhtiöstä ja suunnataan säästyvät varat paikallisen matkailun edistämiseen. Nimenhuutoäänestyksessä vain Jarmo Alajoki (kesk.) kannatti osakassopimuksen hyväksymistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi energiansäästötiimin laatiman kestävän kehityksen ohjelman vuosille 2019–2025. Kaupunki jatkaa Seinäjoen seudun kuntien yhteistä ilmastotyötä vuosien 2020–2025 aikana. Kestävä-ilmastoyhteistyötä varten varataan vuosittain noin 20 000 euroa.

Kaupungin solmiman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on vähentää energiankulutusta erilaisin toimin 10,5 prosenttia vuosina 2014–2025 verrattuna 2015 vuoden kulutukseen. Vuoden 2018 loppuun mennessä kaupunki on saavuttanut tavoitteestaan 1138 MWh eli noin 30 prosenttia.