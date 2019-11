Kurikalla on edessään mittavat investoinnit

Kurikan kaupunki aikoo investoida ensi vuonna yhteensä 13,6 miljoonalla eurolla. Summa on huomattavasti paljon suurempi kuin tänä vuonna, jolloin investointeihin oli varattu 8 miljoonaa euroa.

– Pyrimme panostamaan ensi vuonna vahvasti Kurikan elinvoimaan ja uskomme tulevaisuuteen. Investoinneissa olemme huomioineet erityisesti lapset ja nuoret. Meillä on vahva tahto, että perheillä, lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja hyvät oppimisympäristöt, kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa tiivisti.

Ensi vuonna Kurikassa aiotaan aloittaa sote-keskuksen laajennus ja uuden Tuiskulan alakoulun toteutusta aiotaan myös viedä eteenpäin. Suurin investointi on kuitenkin Jalasjärven yläasteen peruskorjaus ja sen 1960-luvulla rakennetun osan tilalle tehtävän uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus. Taloussuunnitelman mukaan Kurikka varaa pelkästään näihin investointeihin seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä 31,3 miljoonaa euroa.

Investointisuunnitelma muuttui jonkin verran maanantaina, kun kaupunginhallitus kävi talousarviota läpi. Uuden kaupungintalon suunnitteluun oli varattu ensi vuodelle 250 000 euroa, mutta se siirrettiin äänestyksen jälkeen vuodelle 2022.

Kiuaskallion uimahallihanke investointisuunnitelmassa päädyttiin pitämään äänestyksen jälkeen. Hanke ei kuitenkaan ole lainvoimainen, sillä siitä on tehty valitus. Lisäksi uimahallihanketta ryhdytään toteuttamaan, jos se saa valtionavustuksen.

– Meillä on investointien huippuvuodet edessä. Se näyttäytyy tietysti velkamäärän kasvuna, mutta tahtona on ollut edetä näiden hankkeiden kanssa. Ne koetaan niin tärkeiksi, vs. talousjohtaja Marjukka Kätevä sanoi.

Rakennusinvestointien valmistelussa Kurikassa on lähdetty siitä liikkeelle, että tilat vastaavat kuntalaisten tarpeisiin vielä 40 vuoden kuluttua.

Tulevaisuuteen Kurikassa katsotaan siinäkin, että vuoden 2019 tilinpäätöksessä aiotaan tehdä taseen tervehdyttämiseksi merkittävät alaskirjaukset vanhojen kiinteistöjen tasearvoista. Ennen vuotta 2013 rakennettujen kiinteistöjen poistoajaksi on päätetty nyt muuttaa 30 vuotta, kun se on voinut olla 40, jopa 50 vuotta.

– Tämä on pitkäjänteistä talouden hoitamista, kun vahvistamme kaupungin tasetta näin tuleville vuosille. Luultavasti kovin moni kunta ei tätä ole tehnyt, Pusa arvioi.

– Mahdollista tämä on, sillä meillä on 22,5 miljoonaa ylijäämävaraa hoitaa tätä pitkän tähtäimen taloutta, hän jatkoi.

Kurikka jatkaa ensi vuonna samalla tuloveroprosentilla kuin tänä vuonna. Se on 21,0. Talousarvion mukaan ylijäämää Kurikka kerryttää ensi vuonna noin 33 000 euroa. Lainamäärän uskotaan lisääntyvän ensi vuonna 6,4 miljoonaa euroa.

Kurikan kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 9. joulukuuta.