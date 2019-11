Kuntaliitosasia voidaan Kaskisissa päättää nopeasti uudestaan, jos kaupunginhallitus palauttaa sen valtuustolle

HELSINKI

Kuntaliiton johtava lakimies Riitta Myllymäki ei tunne Kaskisten ja Närpiön kuntaliitossopimuksen sisältöä, mutta äkkiseltään hänestä kuulostaa, että päätöksenteosta jäävätyt valtuutetut eivät ole olleet jäävejä.

Tosin, pieni kysymysmerkki hänellekin asiasta jää koskien hallintojohtajan puolison esteellisyyttä.

– Valtuutetun esteellisyys perustuu siihen, että asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään. Pitäisi katsoa, onko yhdistymissopimuksessa sellaisia määräyksiä henkilön asemasta, ettei hän voisi käsitellä asiaa. Tuskin sopimuksessa on esimerkiksi teknisen toimen työntekijöitä koskevia yksityiskohtaisia asioita, ja sanotaanko siellä mitään hallintojohtajastakaan, vai tehdäänkö ne päätökset myöhemmin? Myllymäki kysyy.

Kun hänelle kertoo, että hallintojohtajasta tulisi uudessa yhdistyneessä kaupungissa Kaskisten palvelujohtaja, jolla olisi paikka myös kaupungin johtoryhmässä, Myllymäki jää miettimään.

– Olisiko Kaskisten tapauksessa palvelujohtajuus sitten siinä määrin merkittävä parannus hänen asemaansa, että hänen puolisonsa olisi esteellinen?

Kaupunginvaltuuston maanantaina tekemä päätös voidaan kumota muutenkin kuin valittamalla hallinto-oikeuteen.

Päätösten lainmukaisuutta valvova kaupunginhallitus voi palauttaa asian takaisin valtuuston päätettäväksi, jos se katsoo valtuuston jäävänneen päättäjiä väärin perustein.

– Valtuustolla on kyllä toimivalta päättää, kuka on jäävi, mutta päätöksen pitää olla myös oikea. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa suositus on aina oma-aloitteinen jäävääminen. Nyt kun jäävääminen on tehty valtuuston päätöksellä, valitus voidaan hyväksyä ja päätös kumota, jos hallinto-oikeus katsoo että esteellisyydelle ei ole perusteita, Myllymäki sanoo.

Korkein hallinto-oikeus otti vuonna 2013 kantaa erään kunnanjohtajan jääviyteen kuntaliitosasiasta päätettäessä.

Kunnassa oli valmisteltu liitosta ja kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esittelystä ehdottaa valtuustolle yhdistymissopimusluonnoksen hyväksymistä ja kuntien yhdistämistä. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Valtuuston päätöksestä kuitenkin valitettiin hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Perusteluna esitettiin, että kunnanjohtaja oli ollut esteellinen esittelemään asiaa kunnanhallitukselle, koska yhdistymissopimusluonnoksessa määriteltiin kunnanjohtajan tuleva asema ja palkkaedut.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänin 2-1. Perusteluissaan oikeus totesi, että kuntaliitos on erittäin merkityksellinen asia kaikkien siinä mukana olevien kuntien kannalta, mutta kunnanjohtajan tulevaa asemaa koskevalla osuudella on kuntaliitosta koskevassa päätöksentekoprosessissa ja suhteessa kunnanvaltuuston päätöksellä ratkaistuun asiakokonaisuuteen vain vähäinen merkitys.

– Muutoksella on kunnanjohtajan nykyistä ja tulevaa asemaa ja palkkausta ajatellen tosiasiassa vain suhteellisen neutraali vaikutus. Esteellisyyttä ei ollut.