Kunnat halukkaita vapaaehtoiseen sote-kuntayhtymään, mutta sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos hiertää

SEINÄJOKI

Etelä-Pohjanmaan kunnat ottavat tässä kuussa kantaa kahteen alueen tulevaisuuden kannalta tärkeään aiheeseen – maakunnan kattavaan vapaaehtoiseen sote-kuntayhtymään ja sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseen.

Sote-kuntayhtymän eteen on tehty töitä jo vuosikausia, jos mukaan lasketaan kaatuneeseen sote-uudistukseen käytetty työpanos. Projektinjohtaja Harri Jokiranta arvelee, että yleisen taloustilanteen heikkeneminen todennäköisesti nopeuttaa päätösten tekemistä.

– Kannanottoja on pyydetty 7.10. mennessä, ja joissakin kunnissa niitä on jo muotoiltukin. Näyttää siltä, että kunnissa halutaan aidosti selvittää, mikä on vapaaehtoisen kuntayhtymän mahdollisuus tilanteessa, jossa myös hallitusohjelman toimeenpano elää koko ajan.

Kuntayhtymän valmistelua halutaan jatkaa niin, että oltaisiin riittävän etukenossa ottamaan vastaan hallitusohjelman mukainen ratkaisu.

Etelä-Pohjanmaalla ei haluta vuosien vitkastelun jälkeen hukata enää enempää aikaa. Jokirannan mukaan aikataulu vuoden 2021 alusta on tiukka, mutta se myös pakottaa tuloksellisuuteen.

– Vastaukset tulevat luottamushenkilöiden toimielimiltä, ja nähdäkseni kunnissa on haettu tosissaan ratkaisuvaihtoehtoja. Yleinen ajatus näyttää olevan se, että yhdessä kannattaa mennä eteenpäin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys ja vaikuttavuus ovat keskeisiä kuntien haasteita lähivuosina.

Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin muilta kunnilta myös lausuntoa sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosluonnokseen. Osa kunnista on vastauksensa jo antanut, eikä sopimuksen muuttaminen luonnoksen pohjalta näytä kovin helpolta. Erityisesti kuntia hiertää esitys äänileikkurista, joka korostaisi Seinäjoen ominaispainoa.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki kommentoi luonnoksen saamaa nuivaa vastaanottoa maanantaina Twitterissä: "Hienoa että muilla @EPliitto kunnilla ei taloudellisia haasteita erikoissairaanhoidossa! Perussopimus käsitelty mm kuntajohtajafoorumissa ja kuntien luottamusjohtokokouksissa jo kaksi kertaa, ei ole yhden kunnan esitys eikä kiireellä tehty! Nyt rohkeutta uudistaa!".