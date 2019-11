Kuka enää uskaltaa käyttää Postia? Pakettivyöry tukkii Matkahuollon terminaalin Vaasassa

VAASA

Postilakko näkyy pakettiruuhkana Vaasan Matkahuollon lajitteluterminaalissa. Torstaina aamupäivällä hyllyt pursuilivat tavaraa.

Tuotantopäällikkö, esimies Mikael West lykki rullakoita keskellä täyttä hässäkkää.

– Tilanne on hallinnassa, mutta kiire on. Sen huomaa, että varsinkin kiireellisiä kirjepostilähetyksiä ja pieniä paketteja on nyt liikenteessä tosi paljon enemmän kuin yleensä. Se on se suurin ero normaaliin, West hengähtää.

– Kyllähän sen ymmärtää, että etenkin kirjepuoli jumittaa Postissa nyt täysin. Eniten postilakko koskee sitä.

Kirjepakettiaan kiirehti noutamaan myös Anna Palosaari.

Palosaari tunnusti, että olisi ollut pulassa ilman Matkahuollon ripeää toimintaa. Postiin hän ei uskaltanut luottaa.

– Unohdin isänpäivänä tietokoneen laturin Kokkolaan. Se laitettiin Postin lakon takia ihan tietoisesti Matkahuollon kautta. Paketti tuli onneksi tosi nopeasti, päivässä, perille, Palosaari iloitsee.

– Pari päivää olen kuumotellut koulun koneella, mutta nyt pääsen tekemään hommia omalla koneella. Se on kyllä tosi tarpeellinen.

Palosaari myöntää kuuluvansa niihin, jotka käyttävät paljon postipalveluita internet-ostoksiinsa.

– Vaasassa on vain vähän sellaisia kivijalkakauppoja, joista itse löydän vaatteita. Se on tosi sääli.

Hän on tottunut käyttämään myös Postin kilpailijoita.

– Postin lakko juuri nyt tuli erikoiseen aikaan, kun ihmiset lähettelevät joulukortteja. Ymmärrän ihmisten tuskan, mutta maailma on muuttunut. Moni lähettää paketteja esimerkiksi Postnordin kautta. Se on tosi nopea.

Verkkokauppatavara on postilakon aikana lisääntynyt Matkahuollossa yllättävän nopeasti. Myös kierrätystavaraa liikkuu entistä suurempia määriä.

– Nettikirpputorien, kuten tori.fi-palveluiden suosio näkyy meillä. Käytetyn tavaran kauppa on tosi isoa. Sitä liikkuu yhä enemmän.

Vaasan Matkahuollossa töitä paiskii kolmessa vuorossa aamuneljästä yhdeksän työntekijää.

– Kaikki ovat töissä. Päiviä venytetään tilanteesta riippuen. Mutta mitään vuokratyövoimaa emme käytä, niin kuin Posti. Yritämme tulla toimeen omillamme, Mikael West sanoo.

West vakuuttaa, että Matkahuolto hoitaa hommansa viivytyksettä.

– Kyllä tavarat meiltä Vaasasta lähtevät eteenpäin, mutta jossain niitä pullonkauloja voi silti tulla.

Matkahuollosta paketit lähtevät aamuisin Vaasan kauppoihin. Asiakkaita ovat kaikki K-Marketit.

– Kahdeksalta lastataan jakoautot. Valtaosa menee myymälöiden noutopisteisiin ja R-kioskille.

Pitkän matkan paketteja muualle Suomeen kuskataan busseilla pitkin päivää. Niiden kohtaloa West ei uskalla ennustaa.

– Tänään Helsinkiin lähtevä paketti on perillä huomenna, mutta siellä tavaramäärä voi olla hurja. Ennen kuin paketti on paikallisessa K-kaupassa, voi tulla viivästystä.