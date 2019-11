Koululaisten syysloma lyhenee Vaasassa - ”lautakunta kuunteli lasten vanhempien toiveita”

VAASA

Peruskoululaisten syysloma lyhenee Vaasassa kolmeen päivään.

Vielä tänä syksynä koululaiset saivat lomailla lokakuussa täyden viikon, mutta ensi vuonna vapaata on vain keskiviikosta perjantaihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen koulujen työajoista keskiviikon kokouksessaan. Puheenjohtaja Linnea West (sd.) kertoo, että päätöksenteossa painoi lasten vanhemmilta tullut palaute.

– Edellisestä lautakunnan lomapäätöksestä syntyi aikamoinen keskustelu, joten lasten vanhemmille tehtiin kysely loma-ajoista. Koulutoimenjohtaja Kari Nummelan mukaan syysloma sai tasaisesti kannatusta sekä viikon mittaisena että lyhyempänä.

Nummelan esitys olisi säästänyt viikon loman, mutta lautakunta päätyi äänestämällä toiselle kannalle.

– Lautakunnan jäsenten suoraan lasten vanhemmilta saaman palautteen mukaan monilla perheillä on vaikeuksia järjestää hoitoa pienimmille koululaisille koko viikon ajaksi. Kaikki vanhemmat eivät voi saada samaan aikaan vapaita työpaikoiltaan, perustelee West.

Lautakunnan päätös merkitsee sitä, että kouluvuosi alkaa perjantaina 14. elokuuta, kun Nummelan esityksessä arki olisi koittanut kaksi päivää aiemmin.

Syyslukukausi 2020 päättyy lauantaina 19. joulukuuta. Koulut voivat myös siirtää tämän päivän tehtäväksi 22. toukokuuta. Lauantaiset koulupäivät ovat muuten harvassa. Tämäkin päätös on vanhempien toiveiden mukainen.

Koululaiset palaavat keväällä 2021 kouluun loppiaisen jälkeen, joten joululoma on ruhtinaallisen pitkä. Talviloma on tutulla paikallaan viikolla 9. Kevään viimeinen koulupäivä on harvinaisen myöhään eli lauantaina 5. kesäkuuta.