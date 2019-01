Koulujen makeismyyntiä yritetään välillä suitsia, mutta myynti kertoo mitä oppilaat haluavat

Kauhajoen yhteiskoulun rehtori Merja Paanasen mukaan koulussa on mahdollisuus ostaa makeisia ja virvoitusjuomia. Oppilaskunta myy niitä iltapäivällä. Ennen kouluruokailua kioskin luukut pitää pysyä kiinni. Paananen sanoo, että valikoimasta käydään aika ajoin aina keskustelua. Kioskin linjaa kokeiltu myös siirtää makeisista kohti hedelmiä.

– On tämä herättänyt keskustelua ja sitä mietitään. Hedelmiä, eväsleipiä ja tällaisia on koetettu myydä, mutta menekki ei ole oikein ollut päätä huimaava. Totaalikieltoon ei ole vielä lähdetty.

Paananen sanoo, että kioskin niukat aukiolot eivät kuitenkaan estä, etteikö isoja karkkipusseja repuissa kannettaisi.

– Meillä on täällä liikkeitä, joista saa isoja pusseja edullisesti. Mehutölkkejä ja isoja karkkipusseja koulun roskiksissa on, että osa tulee kaupan kautta kouluun. Se on ehkä suurin ongelma tässä.

Oppilaskunnan puheenjohtaja Mikko Korpela arvioi, että oppilaat hakisivat karkit koulualueen ulkopuolelta, ellei niitä saisi omasta kioskista. Ostetuimmat tuotteet ovat suklaapatukat ja karkkipussit. Korpela sanoo, että muut tuotteet eivät myy niin hyvin.

– Kun täältä ostetaan, tuotot menevät oppilaiden hyväksi. Voidaan niillä ostaa tänne jotain tai vaikka antaa niitä rahoja luokkaretkiä varten.

Isossakyrössä oppilaskunnalla on kioski avoinna perjantaisin pitkällä välitunnilla. Kioskissa myydään limonadeja ja karkkia. Lisäksi koulussa on jatkuvassa käytössä kahvi- ja kaakaoautomaatti.

– Välillä on yritetty jotain terveellisempää myytävää, mutta sitten ne eivät ole menneet kaupaksi, apulaisrehtori Eeva-Liisa Lepistö kertoo.

Alajärven yläkoulun rehtori Vesa Kantola sanoo, että oppilailla ei ole mahdollisuutta ostaa makeisia ja virvoitusjuomia koululta. Oppilaskunnan pyörittämää kioskitoimintaa on kokeiltu välillä. Asia nousee silloin keskusteluun, kun oppilaat tuovat itse kehittämis- ideoitaan esiin. Suunnitelmia kioskitoimintaan ei tällä hetkellä ole.

– Ruokalassa tarjoillaan pientä maksua vastaan välipalatarpeita pitkiin koulupäiviin, Kantola kertoo.

Koulussa järjestetään välillä myös kaupungin nuorisotoimen, seurakunnan nuorisotyön ja oppilaskunnan yhteistyössä kahvivälitunteja, joissa saatetaan tarjoilla myös jotain kahvin painiketta.

Myöskään Lapuan yläkoulussa mahdollisuutta herkkujen ostoon ei ole. Rehtori Petri Saunamäki sanoo, että vielä viime vuonna oppilaskunta piti kioskia, jossa myytiin muun muassa pullaa. Keskustelua kioskin puuttumisesta ei juuri käydä.

Ylistaron yläkoulun rehtori Kirsi Sippola kertoo, että koulussa ei ole makeisten ja virvoitusjuomien ostomahdollisuutta. Oppilaskunta pitää toisinaan kioskia, mutta myynnissä ei ole makeisia, vaan esimerkiksi sämpylöitä. Seinäjoen yhteiskoulussa oppilaskunnan hallitus tarjoaa virvoitusjuomia automaatista. Rehtori Jari Noponen Seinäjoen yhteiskoulusta sanoo, että oppilaskunnan hallitus ylläpitää juoma-automaattia, josta saa vissyjä sekä kevytjuomia.

– Olemme vielä antaneet pitää sen juoma-automaatin. Aika vähän sitä käytetään ja vuosittain mietitään, onko tarvetta sen poistamiselle. On puntaroitu, ettei se varmaan mikään suuri asia olisi, vaikkei sitä olisikaan.

Yhteiskoulussa on toisinaan myös nuorten yrittäjien pitämiä kioskeja. Niiden valikoimaa on pyritty ohjaamaan välipaloihin.

– Tämä on semmoinen asia, missä pitää pikkaisen tasapainoilla siinä terveysnäkökulman, oppilaiden aktiivisuuden ja koulualueelta poistumisen kanssa. Terveystiedon opettajana tiedostan ja kipuilenkin sen asian kanssa.

Maija Saanio