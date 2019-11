”Kokonaiskuva koulutuksen kehittämisestä on ollut kateissa” – Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen lupaa hakea vastauksen siihen, mikä on koulutuksen rooli maailmassa

SEINÄJOKI

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) tunnistaa tuskan, jota myös eteläpohjalaiset kokevat. Töitä olisi, mutta tekijöitä ei. Ministeri lupaa nopeita keinoja tilanteen helpottamiseksi.

– Lupakäytäntöjä uudistetaan, opiskeluprosesseja sujuvoitetaan ja vahvistetaan korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta, jotta kansainväliset opiskelijat integroituvat työmarkkinoille nykyistä paremmin, Kosonen sanoo.

Käytännössä kyse on esimerkiksi siitä, että kansainväliselle opiskelijalle myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistuneen opiskelijan oleskelulupa pitenee kahteen vuoteen.

– Hallitus tulee helpottamaan ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heiden perheidensä maahan jäämistä, Kosonen täsmentää.

Tulevaisuusfoorumissa Seinäjoella puhunut Kosonen kehaisi hallituksen ohjelmaa koulutus- ja sivistysmyönteisimmäksi aikoihin. Uudistustarpeita onkin riittämiin.

– Viime vuosina koulutusjärjestelmää on uudistettu liiaksi osissa. Ammatillisen koulutuksen reformi tai yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistus ovat olleet tärkeitä, mutta selkeä viesti on ollut, että kokonaiskuva koulutuksen kehittämisestä on ollut kateissa, Kosonen totesi.

Edessä on koulutusjärjestelmän kokonaistarkastelu, joka tehdään kehitystyön pohjaksi. Kososen mukaan tarkoitus on vastata myös siihen, mikä on koulujen ja oppilaitosten rooli maailmassa.

– Kaikki tieto on saatavilla parin napin painalluksella ja oppiminen tapahtuu entistä enemmän myös koulujen ja oppilaitosten ulkopuolella, hän huomauttaa.

Kosonen kuvaa hallitusohjelman koulutuspolitiikkaa yhdellä sanalla, joka on tasa-arvo.

– Kaikki ratkaisut liittyvät siihen, että koulutuksen pitää olla taustasta ja asuinpaikasta riippumatonta. Tämä on minun mielilauseeni hallitusohjelmassa, hän paljastaa.

Kososen mielestä pienellä Suomella ei ole varaa päästää oppimis- ja koulutuseroja kasvamaan, kuten viime vuosina on tapahtunut.

– Mikäli emme saa osaamis- ja koulutustasoa nousuun, porskuttavat muut maat meidän ohi.

Kosonen listaa keinoja, joilla koulutustasosta pidetään kiinni.

– Varhaiskasvatuksessa käynnistetään laatu- ja tasa-arvo-ohjelma, jonka tavoite on saada osallistumisaste kasvuun. Peruskoulutuksessa pidetään huoli siitä, että jokainen saa riittävät perustaidot ensimmäisellä ja toisella luokalla.

Oppivelvollisuusiän nostolla 18 vuoteen pureudutaan syrjäytymisriskiin, ja toisen asteen koulutuksessa panostetaan myös laatuun.

– Keskeistä on, että jokaisesta nuoresta pidetään huolta, ja hänelle räätälöidään henkilökohtainen opintopolku, Kosonen toteaa.

Korkeakoulutuksessa työsarkaa riittää erityisesti, sillä Suomi on menettänyt kärkipaikkansa kansainvälisissä vertailuissa.

– Koulutuspaikkatarjontaa on laajennettava ja läpäisyä parannettava. Laajennus pitää kohdistua aloille, jotka perustuvat alueiden tarpeisiin ja työllisyysennusteisiin, ministeri sanoo.

Neuvottelut ovat käynnissä, ja ensi keväänä selviää, miten käy Seinäjoen ammattikorkeakoulun uusien koulutusalojen.

"Ilman hopeisia osaajia ei työn muutoksista selvitä "

Kun Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula puhuu "hopeisista" osaajista, tarkoittaa hän 55–65-vuotiaita, joita suomalainen työelämä hänen mukaansa hylkii.

– Ilman heidän palveluihin ja talouteen liittyvää osaamispääomaansa emme me selviä työn tulevista muutoksista. Jo Ruotsissa heihin suhtaudutaan huomattavasti paremmin, Huttula sanoo.

Huttula työstää Sitrassa elinikäiseen oppimiseen liittyviä sisältökysymyksiä. Suomalaisessa lainsäädännössä sanaparia ei tosin vielä tunnisteta, vaikka Huttulan mielestä siihen olisi aihetta.

– Työstä tulee yhä enemmän oppimista, eikä kukaan ole koskaan valmis. Jatkossa osaaminen syntyy entistä useammin työpaikoilla, mikä muuttaa myös oppilaitosten roolia, hän toteaa.

Oppimisen siirtyminen työpaikoille tuo lisää haasteita. Se ei ole helppoa, sillä oppiminen vaatii luottamusta, joka taas syntyy avoimuudesta ja halusta jakaa omaa osaamistaan.

– Työpaikalla jokaisen panos on talouden kannalta tärkeää, Huttula huomauttaa.

Vuoteen 2035 mennessä Suomessa tarvitaan 60 000 uutta työntekijää joka vuosi. Syntyvästä työstä iso osa vaatii korkeakoulutuksen, mikä tuo työelämään ison murroksen. Mistä löytyvät työntekijät?

– Tavoite on, että 50 prosentilla ikäluokista olisi korkea-asteen koulutus. Esimerkiksi Koreassa vastaava luku on 65 prosenttia, Huttula huomauttaa.

Osaamisen hyödyntäminen on haaste, johon työelämä on tuonut oman lisänsä. Jaksamisesta on Huttulan mukaan tullut yhä suurempi haaste työpaikoilla.

– Meillä tulee vuosittain 11 miljardin euron kustannukset mielenterveyssyistä johtuvista sairauslomista, hän toteaa.

Huttula arvelee, että mikäli ihmisten osaaminen olisi kohdallaan, vaikuttaisi se heidän itsetuntoonsa, ja näkyisi myös sairauskustannusten pienenemisenä.

– Yleissivistys ja osaaminen ovat pohja ihmisen hyvinvoinnille, hän huomauttaa.

Osaamisen murroksessa on kyse myös siitä, että ihminen on sisällä työelämässä.

– Osaamisella uudistetaan työelämää, mutta taivaalla on iso pilvi, sillä meillä ei ole siihen varaa, Huttula harmittelee.