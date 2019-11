Kivitippu käynnistää ilmaiset virtuaalimatkat asteroidivyöhykkeelle – kuvamateriaali lähtöisin Nasalta ja Japanin avaruuskeskuksesta

LAPPAJÄRVI

Hotelli Kiviitipussa pääsee pian lähtemään virtuaalimatkalle avaruussukkulan kyydissä. Kyseessä on Avaruusmatka asteroidivyöhykkeelle -hankkeen kautta toteutettu kokonaisuus, jossa nähtävä aito kuvamateriaali on saatu Nasalta ja Japanin avaruuskeskukselta.

Matkalla voi ihailla tuoretta videokuvaa, joka on tallennettu avaruusluotainten kautta. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Lappajärven kunta ja Aisapari. Avaruuslennon tekninen toteutus on helsinkiläisen Teatime Researchin käsialaa. Hankkeen käytännön järjestelyistä huolehtiva geologi Heikki Mäkipää sanoo materiaalien hankinnan olleen varsin helppoa.

– Niin Nasa kuin Japanin avaruuskeskus ovat mielellään mukana hankkeessa. Suurin osa videomateriaalista on Nasalta. Mukana olevat asteroidit taas ovat japanilaisilta.

– Rajoituksena on, ettei materiaalia saa käyttää taloudellisen hyödyn tavoittelemiseen. Kävijöillä onkin ilmainen sisäänpääsy ja kohdetta käytetään myös koulutus- sekä opetustarkoitukseen, Mäkipää painottaa.

Kivitipun toimitusjohtaja Susanna Keskinen sanoo sukkulamatkan avautuvan yleisölle joulukuun aikana.

– Sitä ennen paikalle saadaan Nasalta aito astronautin puku. Avaamme lähiaikoina myös nimikilpailun, jonka perusteella sukkula saa nimensä; Keskinen kertoo.

Kivitipun meteoriittikellarista lähtevälle virtuaalilennolle mahtuu kerrallaan neljä matkustajaa, joille kaikille avautuu hulppea näkymä avaruuteen. Mäkipää sanoo reilun kolmentoista minuutin virtuaalimatkan vastaavan pitkälti oikean sukkulalennon tunnelmaa.

– Matkustajat pääsevät 3D-lasien avulla matkalle, joka suuntautuu Jupiterin asteroidivyöhykkeelle. Tämä on erittäin tärkeä paikka, sillä Lappajärven synty lähti käyntiin juuri Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä.

– Sieltä lähtenyt noin kilometrin suuruinen kivenmurikka päätyi 78 miljoonaa vuotta sitten maahan synnyttäen Lappajärven. Tänä päivänä onkin erittäin tärkeää vaalia tällaista perintöä ja tuoda sitä esiin, Mäkipää kertoo.

Virtuaalinen avaruusmatka ei kuitenkaan käynnisty maasta vaan kansainväliseltä avaruusasemalta.

– Mietimme miten lähtö onnistuisi maasta, mutta matkakokemukseen on mahdotonta luoda todellisuutta vastaavia g-voimia. Tämä on syy, miksi matka lähtee vasta avaruusasemalta.

– Muuton sukkulalennolla koetaan aidosti aluksen kallistumiset ja liikkeet. Matkaa säestää havainnollinen kertomus eteen tulevista planeetoista, asteroideista sekä muista taivaankappaleista, Mäkipää sanoo.

Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara pitää Lappajärven avaruudellista matkailupotentiaalia muutoinkin huikeana.

– Lappajärvi on Euroopan suurin kraatterijärvi, mikä on ainutlaatuista. Asian ympäriltä on monen mahdollista saada työtä, eri kyseessä on hyvin merkittävä asia.

Kivitipun meteoriittikellarissa on esillä myös laaja näyttely, missä on esillä muun muassa erilaisia meteoriittien törmäyksestä syntyneitä kivilajeja. Nähtävillä on myös palanen aitoa Kuuta.