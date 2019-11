Kikkelikuvat ja laiton porno ovat arkipäivää nuorille, ja jo alakoululaisten puhelimista löytyy ”todella hurjaa materiaalia” – Asiantuntija jakaa someahdistelijat kahteen ryhmään

Nuoret eivät tunnista kaikkia heihin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Etenkin internetin kautta tehtävät rikokset saatetaan jopa sivuuttaa "läppänä", eli vitsinä.

– Jos täysi-ikäinen lähettää alaikäiselle kuvan sukuelimestään, niin ei se ole läppää, toteaa vanhempi konstaapeli Pyry Luomala Pohjanmaan poliisista.

Nuoret saavat paljon seksuaalisia viestejä, videoita, kuvia ja ääniviestejä. Lähettäjinä on oman ikäryhmän lapsia, nuoria aikuisia ja aikuisia.

– Skaala on laaja, Luomala sanoo.

Luomala on Ankkuri-poliisi. Ankkuri-tiimi keskittyy etenkin nuorten tekemiin rikoksiin. Keskusteluissa nuorten kanssa hän kuulee myös nuorten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä.

– Kun aikuinen kuulee, minkälaisia seksuaalissävytteisiä viestejä nuoret saavat, niin kyllä sitä kauhistuu.

Luomalan mukaan Pohjanmaan poliisilaitoksella tutkitaan vastaavia seksuaalirikoksia. Hän ei ota kantaa määriin, mutta kyse ei ole yksittäisistä tapauksista.

– On niitä, ja nekin varmasti pintaraapaisu.

Nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Suomen poliisi julkaisi tällä viikolla listan esimerkkejä nuoriin kohdistuvista, huonosti tunnistetuista seksuaalirikoksista:

-Alle 16-vuotias nuori houkutellaan katsomaan pornoa, masturbointia tai yhdyntää.

-Alle 16-vuotiaalle nuorelle kerrotaan seksuaalisesti latautuneista tapahtumista.

-Alle 16-vuotiaalle nuorelle ehdotetaan sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä.

-Alle 16-vuotiaalle lähetetään seksuaalisväritteisiä viestejä sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse, tekstiviestitse tai kirjeitse.

-Alle 16-vuotias nuori saadaan toimimaan seksuaalissävytteisellä tavalla tekijän seuratessa hänen toimintaansa (koskee myös esim. videoyhteyttä).

-Tekijä näyttää sukuelintään alle 16-vuotiaalle (koskee myös esim. videoyhteyttä).

-Alle 16-vuotiaalle nuorelle esitetään itsetyydytystä kuvaavia eleitä.

-Alle 18-vuotiaalle tarjotaan vastiketta, esimerkiksi rahaa, alkoholia tai tupakkaa, seksuaalista tekoa vastaan.

Kikkelikuvia ja ehdottelua

Näissä seksuaalirikoksissa puhutaan pääasiassa sellaisista tilanteista, joissa täysi-ikäinen on tekemisissä alle 16-vuotiaan kanssa. Toisaalta yli 15-vuotias on rikosoikeudellisessa vastuulla, eli tekijä voi itsekin olla alaikäinen.

– On aikuisia, jotka ottavat yhteyttä nuoriin, mutta seksuaalirikoksia tapahtuu myös nuorten keskinäisessä viestittelyssä, Luomala sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka uhri lähtisi viestittelyyn mukaan, on vastuu aina aikuisella.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit voivat täyttyä esimerkiksi silloin, kun alle 16-vuotiasta houkutellaan katsomaan pornoa, hänelle lähetetään seksuaalissävytteisiä viestejä somessa tai ehdotetaan sukupuoliyhteyttä.

Minkälaisista viestien sisältö voi olla?

Luomala listaa pari esimerkkiä: dick picit eli kikkelikuvat, nuoren seksikokemuksista utelu tai muuten seksiin vihjailevat viestit kirjoittamalla tai emojeilla.

– Olemme menneet takaisin hieroglyfiaikaan, Luomala tuumaa.

Munakoisojen, persikkojen ja roiskeiden lisäksi Luomala on työssään nähnyt lasten ja nuorten puhelimissa laitonta pornoa ja väkivaltavideoita.

– Jo alakoululaisten puhelimista löytyy todella hurjaa materiaalia.

– Nuorten keskuudessa jakamisen kulttuuri on voimakas, ja oma alastonkuva voi levitä laajalle.

Dick pic voi olla rikos

Listassa olevat seksuaalirikokset voivat täyttää esimerkiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Tästä voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -rikosnimikkeen alle kuuluu myös muita rikoksia kuin tässä jutussa käsiteltävät tapaukset.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen voivat myös tulla kysymykseen.

– Pitäisi kuulostaa vakavalta, Luomala summaa.

Luomala huomauttaa, että tutkinnanjohtaja tekee lopulta päätöksen rikosnimikkeestä ja oikeuslaitos tuomiosta.

Läppää ja meemejä

Läheskään aina nuoret eivät ymmärrä joutuneensa rikoksen uhriksi tai olevansa itse rikoksen tekijöitä. Se tiedetään, että toista ei saa lyödä, mutta puhelimeen kilahtava kuva sukuelimestä kuitataan "läppänä", ja pornoklipit ovat "vain meemejä".

– Se mitä omien vaatteiden alla on, ei kuulu heiluteltavaksi urheilukentän reunalle tai kännykkäkameran eteen.

Luomala on huolissaan siitä, kuinka normaalina nuoret pitävät kohtaamaansa. Hän näkee seksuaalissävytteisessä viestittelyssä aineksia paljon pahempaan toimintaan.

Luomala muistuttaa, että pääasiassa nuoret ovat fiksuja, eivätkä lähde mihin tahansa mukaan. Mutta jos nuori voi hyötyä ehdottelusta, voi tilannetaju hämärtyä. Seksuaalisesta teosta vastapalveluksena saatetaan tarjota alkoholia tai huumeita.

– Sanotaan, että näytä tissit, saat viinaa. Kohta halutaan koskea ja kaikki voivat arvata, mitkä ovat tästä seuraavat askeleet.

Poliisi: Lapsen puhelimen saa tutkia

Vanhempi konstaapeli Luomala toivoo vakavaa keskustelua niin kouluihin, koteihin kuin nuorten kesken. Vanhemmat ovat avainasemassa.

– Seksuaalikasvatus on joskus vanhemmille kiusallista, mutta ne keskustelut pitää käydä, Luomala painottaa.

Lapselle kannattaa opettaa, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan.

Luomala antaa myös luvan lapsen puhelimen tutkimiseen. Vanhemmilla on aina vastuu alaikäisestä lapsesta.

– Jos herää huoli, niin puhelimen saa ilman muuta käydä läpi.

– Helpointa se on lapsen kanssa yhteisymmärryksessä.

Jos lapsen tai nuoren puhelimesta löytyy häiritsevää materiaalia, asiasta kannattaa ensin keskustella lapsen kanssa. Luomala muistuttaa, että syyllistäminen ei kannata.

– Jos herää epäilys, että lapseen on kohdistunut rikos, kannattaa materiaalista ottaa kuvat ja tehdä rikosilmoitus.

Asiantuntija jakaa ahdistelijat kahteen ryhmään

Apulaisprofessori ja oikeuspsykologi Jan Antfolk Åbo Akademiasta jakaa somessa nuoria seksuaalisesti ahdistelevat karkeasti kahteen ryhmään: shokkireaktiosta nauttiviin ja pedofiileihin.

Shokkireaktiota haetaan silloin, kun lähetetään niin sanottuja dickpickejä, kikkelikuvia, tuntemattomille. Kun ennen vahvaan sukuelimet paljastettiin julkisella paikalla, tehdään se nyt netissä.

– Vaikka lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole yleistynyt, näiden kuvien lähettäminen on, Antfolk sanoo.

Hänen mukaansa kuvien lähettäminen tuntemattomalle on usein itsessään se asia, mikä tekijää innostaa. Tekijä on usein mies ja kohteena aikuiset naiset.

– Sukuelimestä kuvan lähettäminen aikuiselle ilman suostumusta on niin ikään ahdistelua, muistuttaa Antfolk.

Alaikäisten kohdalla puhutaan aina vakavista rikosnimikkeistä.

– On myös heitä, jotka haluavat lähettää kuviaan nimenomaan lapsille tai nuorille.

Yleensä shokeeraavan kuvan lähettäjä ei Antfolkin arvion mukaan hae toiminnallaan muuta. Jos joku haluaa päästä lapsen tai nuoren läheisyyteen, aloitetaan yleensä keskustelu sosiaalisessa mediassa.

– Usein tekijä pyrkii keskustelussa saamaan lapsesta sellaista tietoa, jota voi käyttää lasta vastaan, Antfolk kertoo esimerkkinä.

Lasta voidaan kiristää esimerkiksi alastonkuvan lähettämiseen.

Antfolkin mukaan Ruotsissa on todettu tapauksia, joissa tekijä on saanut kiristettyä lasta pelkästään uhkauksella. Ilman, että hänellä on oikeasti ollut mitään arkaluontoisia tietoja lapsesta.

– Olisi tärkeää, että lapsilla ja nuorilla olisi turvallisia aikuisia, joille uskaltavat kertoa, jos heitä yritetään hyväksikäyttää.

Antfolkin mukaan lapsi saattaa jättää kertomatta asiasta, jos pelkää aikuisen suuttuvan.

– Tämä on sellainen asia, johon jokainen aikuinen voi vaikuttaa.