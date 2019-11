Kiireetön hoito Vaasassa nimensä mukaista – lääkärille joutuu jonottamaan keskimäärin 9,1 viikkoa

VAASA

Vaasan terveysasemilla joutuu jonottamaan lääkärin vastaanotolle kiireettömään hoitoon verrattain pitkään, eikä vuodenvaihteessa häämöttävä lääkäripula auta asiaa yhtään. Mutta tilanne ei ole niin synkkä kuin pelkkien lukujen perusteella voisi päätellä.

Terveydenhuoltolaissa määritellyn hoitotakuun mukaan potilaan pitäisi päästä terveyskeskuksen järjestämään kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa. Suun terveydenhuollossa määräaika on enintään kuusi kuukautta.

Vaasassa hoitotakuun raameissa pysytään, mutta joillakin alueilla vain nipin napin.

Keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle oli Vaasassa elokuun lopussa 9,1 viikkoa. Tilanne on ollut lähes samanlainen koko kuluvan vuoden ajan, eikä merkittäviä muutoksia ole viime vuosina tapahtunut.

Naapurikaupungeissa ja kunnissa lääkärille pääsee nopeammin kuin Vaasassa. Seinäjoella jonotusaika on 1-3 viikkoa ja Pietarsaaressa vain viikon verran. Kristiinankaupungissa lääkärille saa jonottaa 5-6 viikkoa.

Vuosi sitten Vaasan tilanne näytti vielä harvinaisen hyvältä. Lähes kaikki lääkärinvirat saatiin syksyllä täytettyä vastavalmistuneilla lääkäreillä. Tämä ei kuitenkaan ole lyhentänyt jonoja.

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Leena Kettunen kertoo, että lääkäriresurssit on Vaasassa selkeästi alimitoitettu.

– Vaikka virat olisivatkin täynnä, jonot eivät lyhene, sillä töitä on niin paljon.

Vaasassa on nyt 2050 asukasta yhtä lääkärin virkaa kohti, kun tavoitteena on jo pitkään ollut 1700 asukasta per lääkärinvirka.

– Tarvitsisimme 5-7 virkaa lisää, jotta päästäisiin neljän viikon jonotusaikoihin. Jos nykyhallituksen tavoittelemaan yhteen viikkoon halutaan päästä, tarvittaisiin ainakin kymmenen uutta virkaa.

Kettunen kertoo, että ensi vuonna lääkäripula kärjistyy Vaasan terveyskeskuksissa. Moni lääkäri tulee eläkeikään, lisäksi osa nuorista lääkäreistä saa terveyskeskusjaksonsa valmiiksi ja lähtee erikoistumaan. Uusia valmistuneita saadaan odottaa kevääseen saakka.

Vaasassa ei kuitenkaan eletä pelkästään lääkäreiden varassa. Kettusen mukaan terveysasemien toiminta on järjestetty niin, että hoitajat ovat isossa roolissa potilaiden kohtaamisessa.

– Potilaan asia etenee, vaikka lääkärin vastaanotolle ei pääsisikään. Hoitaja ottaa potilaan vastaan ja valmistelee asiat niin, että lääkärin vastaanotolla kaikki sujuu sutjakasti.

Odotusaika hoitajan vastaanotolle on Vaasassa kolme viikkoa.

– Vaasassa terveysasematoiminta on kustannustehokasta. Hoidon potilaskohtaiset kustannukset ovat verrattain alhaiset, ja ne ovat myös nousseet maltillisesti verrattuna Vaasan muihin sote-kustannuksiin.

Vaasan eri alueilla jonotusajat lääkärille vaihtelevat melkoisesti. Elokuun lopussa valmistuneen tilaston mukaan pisimpään joutuu jonottamaan Ristinummen terveysasemalla, noin 12 viikkoa. Nopeimmin lääkäri järjestyy Gerbyn terveysasemalla, noin 6,9 viikossa.

Kettusen mukaan tämä johtuu siitä, että Vaasassa ei lääkäreitä siirrellä terveysasemalta toiselle. Jos jostakin lähtee lääkäri, jonot pitenevät. Asia korjaantuu aikanaan, kun uusia lääkäreitä rekrytoidaan.

– Silloin katsomme, millä alueella on suurin tarve.

Potilas voi toki vapaasti vaihtaa halutessaan terveysasemaansa. Sen voi tehdä kerran vuodessa.

– Kirkkopuistikollakin on pitkät jonotusajat, mutta se johtuu tilojen puutteesta. Sinne ei voi ottaa enempää lääkäreitä kuin mitä nyt on.

Vaasassa terveysasemien jonotustilanteeseen vaikuttaa myös se, että kaupunki on halunnut siirtää voimavaroja kouluterveydenhuoltoon.

– Siellä on todettu selkeä tarve. Perusopetuksen lasten oirehtiminen on kasvussa. On sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa näihin asioihin puututaan.

Fakta: Jonotilanne

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.

Vaasa 9,1 viikkoa (tilanne elokuun lopussa)

Vaasan terveysasemat: Gerby 6,9 viikkoa

Kirkkopuistikko 9,7 viikkoa

Ristinummi 12,0 viikkoa

Tammikaivo 9,6 viikkoa

Vähäkyrö 7,7 viikko

Laihia 5,6 viikkoa

Pietarsaari, Luoto ja Pedersöre 1 viikko

Uusikaarlepyy 8 päivää

Kristiinankaupunki 5-6 viikkoa

Seinäjoen kaupungin alue 1-3 viikkoa (lokakuun alun tilanne)

Isonkyrön alue 1-3 viikkoa (lokakuun alun tilanne)