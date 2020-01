Kevyelle liikenteelle tulee iso helpotus Vimpeliin - grafiikasta selviää, kuinka kantatie 68 uudistuu

VIMPELI

Kantatie 68:n uudistamissuunnitelma Vimpelin keskustan kohdalla on edennyt viimeisiä tarkistusvaiheita vaille valmiiksi.

Suunnitelma on tällä hetkellä Väylävirastossa tarkistettavana, sen jälkeen se menee vielä kierrokselle Traficomiin ja Vimpelin kuntaan.

Hanketta on ely-keskuksessa vetänyt projektipäällikkö Veijo Rajamäki.

Hän kertoo, että Traficomin ja Väyläviraston puoltavien päätösten jälkeen tiesuunnitelma menee vielä kunnan lausuntokierrokselle.

Rajamäki epäilee, että virastot saavat kantansa valmiiksi helmi–maaliskuun aikana. Sen jälkeen ely-keskus voi käynnistää urakkatarjousten kilpailutuksen.

Mikäli muistutuksia ei tule sen jälkeen, kun kunta on asettanut suunnitelman nähtäville, hankkeen toteuttaminen voisi Rajamäen mukaan alkaa jo kesä–heinäkuussa.

Hän arvelee, että tieuudistus tulisi valmiiksi jo syksyllä, mikäli mitään ongelmia ei tule eteen.

Liikennemäärien ennakoidaan alueella vain kasvavan

Hankkeen kokonaisbudjetti on 750 000 euroa. Siihen on saatu 500 000 euron valtionosuus, Vimpelin kunnan maksettavaksi jäisi loput, 250 000 euroa.

Projektiin kuuluu ensinnäkin liikenneympyrän rakentaminen niin sanottuun Ventilän risteykseen eli kantatie 68:n, Patruunantien ja Isokankaantien risteyskohtaan.

Risteysalueella on jo nykyisellään kevyen liikenteen alikulku.

Kantatien varressa on jo ennestään kevyen liikenteen väylää Aapiskujan koulun puolella, mutta nyt väylää tehdään myös kantatien toiselle puolelle.

Kevyen liikenteen väylä tulee kulkemaan Patruunatien päästä huoltoaseman kohdalta niin sanottuun Männikön risteykseen eli Lakaniementien risteykseen saakka.

Patruunantien päähän huoltoaseman ja helluntaiseurakunnan läheisyyteen tulee myös uusi kevyen liikenteen alikulku.

Männikön risteys eli Lakaniementien ja Koskelantien yhdistävän risteyksen tasoliittymä uudistetaan siten, että siihen tulee turvasaarekkeet, kevyelle liikenteelle tien ylityspaikka sekä keskisaareke.

Rajamäki sanoo, että koko urakan tausta-ajatuksena on erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen ja myös muun liikenteen sujuvampi liikkuminen.

Meluvallien tekemistä uudistukset eivät vaadi. Tiesuunnitelmassa on laskettu, että kantatie 68:n liikennemäärä on Ventilän risteyksen kohdalla 3 717 ajoneuvoa vuorokaudessa. Patruunantien liikennemäärä on 2 251 ajoneuvoja ja Isokankaantien 1 929 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärien ennakoidaan kasvavan tulevan 20 vuoden aikana.

Liikenne-ennusteessa vuodelle 2040 keskivuorokausiliikenne kantatiellä 68 suunnittelualueen kohdalla (Ventilän risteys) on 5 018 ajoneuvoa vuorokaudessa, Patruunantiellä 3039 ja Isokankaantiellä 2 604 ajoneuvoa vuorokaudessa.