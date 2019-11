Keskustasta Ideaparkkiin muuttavilla liikkeillä on jo laput luukulla

SEINÄJOKI

Ideaparkkiin muuttavien Clas Ohlsonin, Mustin ja Mirrin sekä Eurokankaan entiset liiketilat kauppakeskus Lehtisellä ja Megakeskuksessa olivat maanantaina suljettuina.

Clas Ohlsonin myymäläpäällikkö Mirva Luotsinen-Yli-Mutka kertoo liikkeen siirtäneen muuttokuormansa uusiin tiloihin viime viikolla. Myymälä oli sen vuoksi suljettuna tiistaista torstaihin, ja perjantaina aloitettiin loppuunmyynti.

– Tarkoitus oli myydä tuotteita pois koko tämä viikko, mutta kaikki menikin jo perjantaina.

Satunnaisia tuotteita hyllyihin jäi. Osa lahjoitetaan hyväntekeväisyytenä ja osa annetaan ketjun muihin myymälöihin myytäväksi. Myyntihyllyköt on myyty.

– Esimerkiksi heijastinliivit voisimme lahjoittaa jollekin koululle.

Ideaparkissa sekatavarakauppaa odottavat hieman nykyistä suuremmat tilat. Uusia tiloja on valmisteltu omalla projektiryhmällä kolmisen viikkoa. Samalla myyjiä on palkattu kolme lisää ja heitä on nyt yhteensä 13.

Clas Ohlson avasi myymälän Seinäjoella kauppakeskus Epstorille vuonna 2008, ja muutti sieltä Lehtisen kauppakeskukseen syksyllä 2013. Luotsinen-Yli-Mutkan mukaan jo silloin oli tiedossa, että sijainti on väliaikainen.

– Olemme etsineet meille sopivaa tilaa. Clas Ohlson on tyypillisesti mukana kaikissa isoissa kauppakeskuksissa.