Kehno kysyntä lopetti Norwegianin lennot Vaasasta - ”Eurooppaan ehti, mutta paluu oli haasteellista”

VAASA

Lentoyhtiö Norwegianin taru Vaasan ja Helsingin välisessä lentoliikenteessä jää ainakin tällä erää reilun kahden kuukauden mittaiseksi.

Yhtiö lopettaa marraskuun alussa alkaneen liikenteen tammikuun ensimmäisellä viikolla. Viimeiset vuorot lennetään 6. tammikuuta.

Yhtiön lehdistövastaava Tarja Valde-Brown kertoo päätöksen syyksi heikon varaustilanteen.

– Valitettavasti on osoittautunut, että Vaasan ja Helsingin väliselle reitille ei ole sellaista kysyntää, mitä odotimme. Tästä syystä tammikuun alkupuolelta lähtien reittiä ei enää jatketa. Olemme tästä pahoillamme, tiivistää Valde-Brown.

Norwegian ilmoitti reitin avaamisesta kesäkuun lopulla. Marraskuun alusta lähtien yhtiö on lentänyt Vaasan ja Helsingin välillä aamulennot perjantaisin ja maanantaisin.

Vaasan seudun Kehitys Oy:n projektipäällikkö Peter Källberg sai tiedon Norwegianin vetäytymisestä toista kautta tiistaina. Keskiviikkona hän sai yhtiöltä lyhyen tiedotteen.

– He kertoivat syyksi liian alhaisen varaustilanteen. Tämän tarkempaa tietoa en saanut.

Källberg pitää päätöstä valitettavana.

– Kovin lyhyeksi aika jäi. On nykypäivää, että lentoyhtiöt tekevät nopeita päätöksiä, kun tilanne vaatii. Toisaalta sekin on totta, että ihmiset varaavat lentolippujaan yhä myöhemmin. Tämä oli heidän päätöksensä ja se on nyt tehty. Norwegianilla on Helsingissä koneita, joten he varmasti testaavat eri vaihtoehtoja.

Källberg näkee, että Norwegianin aikatauluissa on tai pian oli sekä hyvää että huonoa, mutta kokonaisuus ei ollut paras mahdollinen.

– Aamulähtö Vaasasta oli hyvä. Se mahdollisti ehtimisen Euroopan koneisiin Helsingistä. Paluu oli sitten jo haasteellisempi, sillä Euroopasta ei ehtinyt Helsinkiin aamulennolle.

Vapaa-ajanmatkustajille tarkoitettu tuote palveli parhaiten pääkaupunkiseudulle virkistäytymään matkanneita pohjalaisia.

– Viikonloppumatka Helsinkiin onnistui mainiosti.

Projektipäällikön mukaan korvaavien reittilentojen saamiseen ei Pohjanmaalla nyt käytetä panoksia.

– Meillä on kaksi yhteyttä ja näillä näkymin se on hyvä näin.

Källberg sanoo, että töitä tehdään sen sijaan charter-yhteyksien eteen esimerkiksi tammikuun matkamessuilla.

– Keskustelemme matkanjärjestäjien kanssa, mitä uutta heillä voisi olla tarjolla. Joka vuosi viemme viestiä toiveistamme. Thaimaa on uusi hyvä vaihtoehto, mutta yritämme kertoa toiveista saada uusia kohteita myös Välimereltä.

Norwegianin päätöksestä uutisoi ensimmäisenä Yle.