Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyrityksillä erikoinen tilanne: Näkymät heikentyneet, silti työvoimapula vaivaa

Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyrityksissä keskimääräisesti talouden näkymät ovat heikentyneet, mutta tietyillä aloilla podetaan yhä pahempaa työvoimapulaa. Tämä on karkeasti tiivistettynä syksyn Business Panel -selvityksen tulos.

– Käytännössä kaikki mittarit ovat kääntyneet laskuun edellisestä, huhtikuisesta mittauksesta. Usealla yrityksellä menee toki hyvin, mutta yleisen taloustilanteen synkistyessä alkaa tunnelma heijastua myös niihin, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä sanoo.

Selvityksen mukaan lähikuukausien aikana on henkilöstöään vähentämässä joka kymmenes yritys, kun keväällä vähennysaikeissa oli ainoastaan kolme prosenttia vastaavaan kyselyyn vastanneista.

Erkkilä korostaa, että eri alojen yritykset voivat olla ihan erilaisessa tilanteessa: Rakentamisen alalta kuulee eniten heikkeneviä tunnelmia, mutta toisaalta osalla aloista rekrytointiongelmat ovat yhä kroonistumassa.

– Peräti 51 prosenttia yrityksistä kertoi työvoimapulan merkittävämmäksi ongelmaksi yrityksen toiminnan rajoittajana. Luku on kaikkein suurin koko paneelin mittaushistoriassa, Erkkilä jatkaa.

Barona työelämäpalvelujen aluejohtaja Pietu Purhonen on samaa mieltä työvoimapulasta, mutta hän huomauttaa ongelman laajuudesta.

– Pula tiettyjen alojen asiantuntevasta työvoimasta on yleiseurooppalainen ongelma. Enää esimerkiksi huipputason koodaajia ei saada Itä-Euroopan maista, vaan olemme joutuneet kääntämään katseet jo kolmansiin maihin. Myös esimerkiksi kokkeja on tullut töihin Pohjanmaalle Filippiineiltä asti, Purhonen tietää.

Hän näkee ongelman perussyyn työelämän rakenteessa:

– Jos työtehtävät jaetaan kolmeen osaan, niin voidaan puhua perustasosta, keskitasosta sekä asiantuntija- ja johtotasosta. Nyt keskitason tehtävät yleisesti vähentyvät tekniikan kehittyessä ja robotisaation myötä. Aiemmin keskitason tehtäviä tehneiden pitää kouluttautua asiantuntijoiksi, tai sitten "laskeutua" perustason tekijöiksi.

Kauppakamarin suhdannekyselyssä yhdeksi merkittäväksi syyksi mielialojen heikentymiseen kerrottiin epävarma kansainvälinen taloustilanne, muun maussa kauppasotaan, Brexitiin ja Saksan talousnäkymiin liittyen.

– Tämän kannan allekirjoitan täysin. Vähän väliä tuntuu, että puhutaan ja puhutaan vain, mutta mitään ei saada päätettyä, ja keskeneräinen tilanne vaikeuttaa kauppaa. Nelisenkymmentä vuotta kansainvälisessä kaupassa mukana olleena välillä kaipaa jopa Kekkosen aikoja, sillä silloin tehtiin päätöksiä eikä vain meinattu, Hurin varatoimitusjohtaja Lena Karjaluoto heittää puolileikillään.

Hurin bisneksistä yhä merkittävämpi osa tapahtuu nykyään Yhdysvalloissa, Venäjällä, Aasiassa ja Lähi-idässä.

– Yhdysvalloissa ja Venäjällä meillä on tulossa suhteellisen hyvät vuodet. Aasiassakin talouden ja politiikan osalta on edetty varsin hyvissä tunnelmissa. Lähi-itä on meille nouseva markkina-alue, mutta siellä osin poliittisen tilanteen takia projektit ovat viivästyneet. Saudi-Arabiassakin yhden sairaalan, mihin piti tulla meidän laitteita, piti valmistua syksyksi, mutta se valmistuukin vasta keväällä, Karjaluoto sanoo.

Hänen mukaansa kotimaassa "sote- ja soite-keskustelut" ovat laimentaneet terveys- ja hyvinvointiteknologian satsauksia yleensäkin. Epävarmassa tilanteessa ei uskalleta tehdä investointeja.

Automaan toimitusjohtaja Niklas Wingren kaipaa poliitikoilta johdonmukaisia ratkaisuja autokannan uudistamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

– Viimeisen kolmen-neljän vuoden kokemuksen perusteella yksittäisten merkittävien poliitikkojen lausunnoilla on erittäin suuri merkitys kaupankäyntiin. Paljon suurempi kuin yleisellä mielialalla talouden kehityksestä.

Hän on laskenut, että Suomessa pitäisi myydä noin 170 000 uutta henkilöautoja vuodessa, jotta oltaisiin hallituksen viitoittamalla ilmastomuutoksen tiellä. Tänä vuonna myyntiluvuissa päästään ehkä 110 000:een.

– Ruotsissa uusia autoja myydään 1,7 kertaa sen verran kuin Suomessa asukaslukuun verrattuna. Nykyinen verojärjestelmä johtaa siihen, että meille kannattaa tuoda ulkomailta, pääosin Ruotsista ja Saksasta, noin kahdeksan vuotta vanhoja paljon saastuttavia autoja noin 50 000 joka vuosi, Wingren laskee.

Hän toivoo, että esimerkiksi työsuhdeautojen valinnassa vähäpäästöisten, etenkin hybridi- ja sähköautojen, hankinta tehtäisiin verotuksellisesti nykyistä houkuttelevammaksi.

– Siten autokannan vähäpäästöisyyden etenemiseen saataisiin vähän vauhtia, Wingren esittää.