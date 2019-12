Kauhavalainen Vesa Hildén bensiinikauppiaitten liiton johtoon: Toimipiste siirtyy Helsingistä Seinäjoelle

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Vesa Hildén. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta.

Liiton toimipiste siirtyy samalla Helsingistä Seinäjoelle.

– Kauhavalla asuvalla Vesa Hildénillä, 58, on pitkä kokemus tukkuliikkeistä. Hän on toiminut erilaisissa tehtävissä sekä Keskolla että Wihuri Oy Aarniolla. Hildénillä on myös vankka kouluttajatausta, liitto kertoo tiedotteessaan.

K-Instituutissa hän toimi koulutuspäällikkönä ja Suomen Yrittäjäopistossa muun muassa myynnin ammattitutkinnon ja aikuistradenomin koulutusohjelman rakentajana.

Koulutukseltaan Hildén on yo-merkonomi. Yksityisten huoltamokauppiaiden toimialajärjestöön hän siirtyy Suomen Yrittäjäopistosta maaliskuun alussa.

– Odotan tehtävän alkua, olen siitä todella innoissani. Haluan katsoa, mitä kaikkea jäsenistölle voidaan tarjota, ja saadaanko lisää imua jäseneksi liittymiseen, toteaa Vesa Hildén.

– Kentän tuntemus on tärkeää. Asiakkaani ovat olleet aina ympäri Suomen ja Etelä-Pohjanmaalta on helppo liikkua joka suuntaan. Haluan olla yrittäjien kanssa tekemisissä, se on sitä, mitä olen aina halunnut tehdä, Hildén lisää.

Vesa Hilden hoitaa jo nyt sivutoimisesti SBL:n julkaiseman huoltamoalan ammattilehden Bensiiniuutisten ilmoitusmyyntiä. Bensiiniuutisten toimitussihteeri Irmeli Jokilampi on nimitetty lehden päätoimittajaksi ensi vuoden alusta alkaen.

– Olen erittäin tyytyväinen ja innostunut, koska liitolle löytyi uusi toimitusjohtaja nopeasti ja saimme tehtävään Vesa Hildénin kaltaisen henkilön. Yhteistyö on alkanut erinomaisen hyvin. Vesan myötä toimintaan tulee uutta draivia. Moni asia liitossa muuttuu, sanoo SBL:n hallituksen puheenjohtaja Juha Yli-Kesäniemi.

SBL ajaa kauppiaiden etua

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry on toimialajärjestö, jonka jäseninä on yksityisiä huoltamo- ja liikennepalvelualan yrittäjiä ja yrityksiä. Liiton tehtävänä on kauppiaiden edunvalvonta, viestintä ja alaa kehittävien tapahtumien järjestäminen.

SBL palvelee jäseniään vastaten toimialojen edunvalvontatyöstä ja jäsenpalveluista. Tärkeimmät toimintakohteet ovat yrittäjien liiketoiminta- ja kilpailuedellytysten säilyminen, liikepaikkojen tasapuolinen saatavuus sekä öljy-yhtiön ja kauppiasyrittäjän välisen sopimussuhteen kysymykset.