Kauhajoki saa miljoona euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

KAUHAJOKI

Valtioneuvosto myönsi torstaina harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset tälle vuodelle. 21 kuntaa saa tukea yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.

Suurimman potin saa Kauhajoen kaupunki, joka saa yhden miljoonan. Teuva saa 710 000 ja lehden levikkialueen lähikunnista Honkajoki 230 000, Jämijärvi 250 000 ja Lestijärvi 110 000 euroa. Kauhajoen ohella miljoona euroa sai myös Akaan kunta.

– Puoltatoista miljoonaa haimme ja miljoonan saimme. Ollaan tyytyväisiä. Raha menee alijäämän kattamiseen, ja toki helpottaa, mutta kun mietitään meidän haasteita taloudessa, niin omiakin toimia pitää kyllä tehdä, sanoi Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen.

Teuvan kunnanjohtaja Veli Nummela oli iloinen ja vähän yllättynytkin kunnan saamasta summasta, koska jaettava kokonaispotti oli vain 10 miljoonaa. Teuva haki 900 000 euroa.

– Kovasti raha tulee tarpeeseen. Me teimme viime vuonna nollatuloksen, kun kunnista kaksi kolmasosaa teki alijäämäisen tuloksen. Siinä mielessä tämä on yllätys, koska sen perusteella emme olisi kuuluneet saajien joukkoon. Meillä on kuitenkin isot alijäämät katettavana, ja olemme kriisikuntien tarkkailulistalla ja sopeutustoimet menossa.

Nummela arveli, että joku merkitys on silläkin että Teuvalla on ollut kova yritys laittaa taloutta kuntoon.

– Hakemuksissahan edellytettiin, että pitää olla talouden sopeutussuunnitelma, ja sehän meillä tietysti oli. Raha menee suurelta osin tarpeellisiin sote-menoihin ja paikkaa sitä vajetta, mikä on verotuloihin muodostumassa. Toivoa olisi, että voisimme tilinpäätöksessä päästä nyt jopa plussalle.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi huomioidaan paikalliset erityisolosuhteet.

Tukea haki tänä vuonna 89 kuntaa, kun edellisen kerran hakijoita oli 85 (vuonna 2014). Avustusta haettiin tänä vuonna yhteensä lähes 100,0 miljoonaa euroa. Tänä vuonna valtionosuuden korotusta saa 21 kuntaa. Vuonna 2014 saajia oli 28, tällöin jaossa oli 20 miljoonaa euroa.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, verotulojen vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla ja palvelutarpeiden muutoksilla. Hakemuksissa vedottiin myös poikkeuksellisiin ja ennakoimattomiin menoihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa.