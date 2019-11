Kauhajokelaislähtöinen Sanna-Leena Rinne oli kotonaan Malmössä, kun lähellä räjähti autopommi ja luodit viuhuivat paikallisen pitserian edessä

Ruotsin Malmö ehti tuskin toipua lauantaisesta ampumistapauksesta ja autopommin räjähdyksestä, kun jo maanantaina koettiin uusi ampumisvälikohtaus. 15 vuotta kaupungissa asunut kauhajokelaislähtöinen Sanna-Leena Rinne on lähes tottunut tilanteeseen.

– En suhtaudu tämäntyyppisiin tapahtumiin kovin tunteella. Näitä ampumisia ja räjähdyksiä on ollut aika paljon viime vuosina. Kyse on useimmiten rikollisryhmien välienselvittelyistä, Rinne tietää.

– Taustalla on huumekauppaa eivätkä iskut kohdistu kehen tahansa, vaan ovat tarkkaan harkittuja. En pidä tilannetta itselleni uhkaavana, sillä sivulliset eivät ole näistä hirveästi kärsineet, hän lisää.

Lauantainen räjähdys tapahtui Fågelbackenin alueella. Vain muutamia minuutteja myöhemmin ja muutamia kilometrejä kauempana Möllevångenin alueella sattunut tulitus vei 15-vuotiaan teinipojan hengen ja haavoitti toista teinipoikaa. Poliisi tutkii, onko tapauksilla yhteyttä.

– Olen kuullut, että vielä sairaalahoidossa olevaa uhria pidetään koomassa, mutta hänen tilansa on vakaa, Rinne kertoo.

Hän oli itse kotona tapahtumahetkellä. Rinne asuu vain puolen kilometrin päässä paikallisesta pitseriasta, jonka edustalla luodit viuhuivat.

– Harvinaista kyllä olin kotona, mutta en kuullut räjähdystä enkä laukauksia. Luin asiasta myöhemmin lehdestä, Rinne selvittää.

– Yksi ystävä asuu aivan pitseriaa vastapäätä. Hän joutui viettämään aikaa töissä, koska ei päässyt sinä iltana kotiin kuin vasta yömyöhään, hän lisää.

Maanantain iltakuuden ampumavälikohtaus sattui noin kolmen kilometrin päässä Möllevångenista Eriksfältin alueella.

Väkivallanteossa loukkaantui 16-vuotias teinipoika, ja poliisi otti 17- ja 18-vuotiaat teinipojat kiinni tapauksesta epäiltynä.

– Ampumistapauksia on enenevässä määrin, mutta niitä on ollut koko ajan. Juuri lueskelin Sydsvenskanin kirjoitusta, jossa kerrottiin vuoden 2004 sattuneesta ampumatapauksesta, että ei tämä ole mikään uusi ilmiö, Rinne sanoo.

– Se on toki huolestuttavaa, että laittomien aseiden määrä näyttää olevan aika hurja ja kotitekoisia pommeja on helposti saatavilla. Kynnys raa’an väkivallan käyttöön on alentunut. Panokset ovat kovemmat joka suuntaan, hän myöntää.

Rinne toimii paikallisessa sairaalassa sosiaalityöntekijänä. Hän uskoo väkivallan johtuvan yhteiskunnan eriarvoistumisesta.

– Köyhyys on yksi iso tekijä. Jos nuoret eivät koe, että heillä on mahdollisuus edetä elämässä koulutuksen ja työn kautta, he valitsevat helposti rikollisen reitin. Jengikuvioissa rahaa ja valtaa on tavallaan helppo saada, Rinne toteaa.

Ruotsissa on räjähtänyt tänä vuonna jo 103 kertaa verrattuna viime vuoden 39 räjähdeiskuun. Viime vuonna rikollisjengit taistelivat asein 40 kertaa. Tämän vuoden räjähderikoksista lähes kolmasosa on sattunut juuri Malmössä (Pohjalainen 11.11.2019).

– Malmö on rajakaupunki, ja sillan takana on Kööpenhamina. Rajakaupungeilla on usein tällaisia ongelmia ihan muuallakin päin maailmaa. Onhan tämä hieman poikkeuksellista Pohjolassa, mutta ei mitenkään ällistyttävää maailman mittakaavassa, Rinne miettii.

Jengiväkivallasta huolimatta malmöläiset elävät Rinteen mukaan tavallista arkea.

– Näin minä koen. Moni kokee tällaisissa tilanteissa nykyään, että täytyy kommentoida, ja myös iltapäivälehdistö kirjoittelee suuria otsikoita, mutta eivät nämä tapahtumat juurikaan näy tavallisen malmöläisen arjessa, hän vakuuttaa.

– Tietenkin nämä tuoreimmat tapaukset herättävät ehkä enemmän tunteita, kun kyse on alle 18-vuotiaista, jotka ovat vielä lapsia. Varmasti se herättää vanhemmissa ajatuksia, että miten omilla lapsilla tai heidän kavereillaan on asiat, Rinne tuumaa.