Kaskisten kuntaliitospäätös poikii valituksen, valtuusto saattoi jäävätä kaksi valtuutettua väärin perustein

KASKINEN

Kaskisten kaupunginvaltuuston maanantainen päätös hylätä kuntaliitos Närpiön kanssa poikii valituksen hallinto-oikeuteen. Sillä pyritään kumoamaan maanantainen päätös, ja saattamaan asia uudelleen käsiteltäväksi, jolloin liitos voitaisiin ehkä hyväksyä.

Uusi mahdollinen valtuuston päätös liitoksesta menisi valituksen myötä pitkälle ensi vuoteen.

Valituksen syynä on se, että kaupunginvaltuusto totesi valtuutetut Lars Piiran (kok.) ja Jukka Salon (ps.) jääveiksi päättämään liitoksesta, koska he ovat olleet neuvottelemassa sopimusta, ja heillä on omia tai muita kytkyjä henkilöihin, joita liitos läheisesti koskee. Piiran puoliso on Kaskisten hallintojohtaja, ja Salo töissä kaupungin teknisellä osastolla.

Varsinkin RKP:n edustajat väittivät kokouksessa kiven kovaan, että kukaan valtuutetuista ei ole jäävi päättämään asiasta, ja asiaan saatiin kokoustauolla vielä varmistus Kuntaliiton ruotsinkielisen osaston lakimieheltä Ida Sulinilta.

Vastapuolella, eli lähinnä demarien ja perussuomalaisten leirissä, oli täysin päinvastaista tietoa.

Oli miten oli, valitus hallinto-oikeuteen lähtee, vahvisti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs (r.) lehdelle tiistaina aamulla.

– Ei meillä mitään ryhmäpäätöstä valituksesta ole, mutta näin puhuimme puolueen ihmisten kesken. Varmaan tulee muitakin allekirjoittajia, Mangs arveli.

Myös myrskynsilmässä ollut Lars Piira uskoi yhtyvänsä valitukseen.

– Ei se tyhmyys siitä paljon enää kasva, vaikka valittaisikin. Oikeusmurhahan se oli, Piira sanoi.

Käytännössä Piiran syrjäyttäminen päätöksenteosta osaltaan ratkaisi liitoksen kaatumisen. Hänen varamiehensä Jarkko Österman äänesti liitosta vastaan toisin kuin Piira itse olisi tehnyt.

Toinen, jonka mielipidettä ennakkoon jännitettiin, oli vihreiden Erkki Nykänen. Hän oli liitoksen kannalla.

Valtuuston päätöksestä on ensin kuukauden valitusaika. Kun valitus tehdään, saattaa kulua kuukausia ja jopa vuosi, ennen kuin hallinto-oikeus on asian ratkaissut. Jos oikeus kumoaa päätöksen, voidaan järjestää uusi äänestys liitoksesta, mutta parhaimmassakin tapauksessa se näyttäisi venyvän ensi vuoden loppupuolelle.

Liitos vuoden 2021 alusta näyttäisi kaatuvan jo pelkästään siihen, että esitykset kuntien yhdistymisistä vuoden 2021 alusta tulisi toimittaa valtiovarainministeriölle 30.4.2020 mennessä.

Huhtikuu tulee äkkiä.

Valituksen vuoksi valtuuston päätöstä ei toisaalta voida toimeenpanna, mutta se ei tarkoita tässä vaiheessa muuta kuin että kaikki jatkuu toistaiseksi ennallaan. Kaupunki valmistelee budjetin ensi vuodelle, ja elää kuin se pysyisi itsenäisenä vastakin. Liitospäätöksen lopputuloksen odottelun vuoksi toistaiseksi lykätyt yhteistoimintaneuvottelut todennäköisesti käynnistetään heti.

Maanantain kokous oli Mangsin mielestä yleisesti ottaen siisti. Piiran puheista paistaa läpi katkeruus, koska valtuustossa puitiin hänen puolisoonsa liittyviä asioita esimerkiksi palkoista, jotka eivät hänen mielestään pitäneet paikkaansa alkuunkaan.

Piira syyttää kaupunginjohtaja Minna Nikanderia liittoutumisesta liitoksen vastustajien kanssa. Nikander ei ottanut hänen mukaansa selvää jääviyksistä, vaikka hänen piti.

– Mutta kun tiedän tämän kupletin juonen, niin hän on ollut suunnittelemassa tätä, Piira sanoo ja lisää, että ainut, jonka palkoista on liitosneuvotteluissa sovittu, on Nikander itse.

Piira moittii kaupunginjohtajaa myös huonosta talousosaamisesta, joka paljastui kun puhuttiin kaupungin kassavaroista. Kaupunginjohtaja sanoi kassassa olevan rahaa 800 000 euroa, ja kun valtuutettu Mirja Högstrand kysyi, onko raha osa valtuuston pankista ottamaa 1,5 miljoona limiittilainaa, Nikander myönsi näin olevan.

– Laina ei ole lahja, eikä liikevaihto ole yhtä kuin voitto. Näin minua neuvoi jo kauan sitten eräs menestynyt liikemies. Kaskisissa luullaan koko ajan, että laina on lahja, Piira sanoo.

Lehti yritti tiistaina useaan otteeseen puhelimitse tavoittaa Minna Nikanderia kommenttia varten, mutta hän ei vastannut puhelimeen.