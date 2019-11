Kaskisissa ennakoitu asetelma kuntaliitosäänestyksessä, RKP kannatti, demarit ja perussuomalaiset vastaan

KASKINEN

Niukasti äänin 9-8 päätti Kaskisten kaupunginvaltuusto maanantai-illalla hylätä kuntaliitoksen Närpiön kanssa.

Yhteensä 17 kaupunginvaltuutetusta liitoksen kannalla olivat kaikki RKP:n edustajat eli Solveig Björklund, Johan Bärnlund, Aarno Lindholm, Carl-Gustav Mangs ja Catharina Skur, kokoomuksen toinen edustaja Ilkka Hovi sekä vasemmistoliiton toinen valtuutettu Mirja Högstrand sekä vihreiden Erkki Nykänen.

Närpiö-liitosta vastaan äänestivät kaikki sosialidemokraatit eli Kari Häggblom, Juhani Holm, Sakari Mäntysaari, Jani Salo ja Erkki Virta, samoin molemmat perussuomalaiset eli Jukka Salon varamies Jyrki Chryssanthou ja Jarmo Tarkka ja vasemmistoliiton toinen valtuutettu Anneli Tunttunen.

Liitoksen hylkäämistä esitti Sakari Mäntysaari ja sitä kannatti Juhani Holm. Kaupunginhallituksen esityksen takana olivat voimakkaimmin ehkä RKP:n edustajat.

Kokous jumiutui heti alkuunsa tunnin kestäneeseen väittelyyn kokoomusvaltuutettu Lars Piiran jääviydestä. Piiran puoliso Margit Kaseva on Kaskisten hallintojohtaja ja perussuomalaisten valtuutettu Jukka Salon mukaan Piira on ollut neuvottelemassa vaimonsa työsuhdetta ja palkkoja koskevista asioista.

Lopulta myös Jukka Saloa pidettiin jäävinä, sillä hänkin on ollut mukana kuntaliitosneuvotteluissa ja työskentelee kaupungin teknisellä osastolla.

Kokoustauon jälkeen Häggblom esitti, että äänestys käydään henkilö kerrallaan, ensin Piira ja sitten Salo ja Salon kohdalla Anneli Tunttunen ei voi äänestää.

Äänin 9-7 valtuusto totesi Lars Piiran jääviksi ja äänin 9-6 Jukka Salon jäävi. Piiran paikan otti varavaltuutettu Jarkko Österman ja Salon Jyrki Chryssanthou.

Itse kuntaliitoskeskustelussa keskustelu rönsyili talousasioista henkilökohtaisiin tuntemuksiin.

– Olen lukenut, että ihmisen huonoimmat puolet tulee esille aina kun on kyse perinnöstä. Tämä liitosasia on yhtä paha. Kaupungilla on puhuttu että minuakin on uhkailtu jopa murhalla, ja että vihreiden Erkki Nykänen on luopio, jos hän äänestää väärin, Mangs sanoi.

Vasemmistoliiton Mirja Högstrand sanoi puhuvansa vain omissa nimissään, ei puolueen.

– Kaupungilla ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa itsenäisenä. Taloustilanteemme on huono ja itsenäisenä pysyminen aiheuttaisi palvelujen vähentämistä, 20 henkilön irtisanomista pysyvästi ja veroprosentin nostoa 3-5 prosenttia, mikä ei ole mahdollista.

Jarkko Österman (kok.) oli samaa mieltä talouden surkeasta tilasta, mutta ihmetteli kiirettä päätöksenteossa.

– Olemme päättämässä asiasta, josta meillä ei ole tarpeeksi tietoa ja se raivostuttaa minua. Mikä kiire tässä on? Voimme selvittää tämän todella hyvin ja seuraava valtuusto voi päättää oikeilla luvuilla.

Sakari Mäntysaari komppasi Östermania ja huomautti, että Kaskinen ei ole ainoa kunta, joka tekee negatiivisen tilinpäätöksen.

Mangsin mielestä sopimus on hyvä ja sen perusteella Kaskisiin jää joitakin palveluja.

– Viime vuonna tehtiin 1,4 miljoonaa miinusta. Jos tänä vuonna tulee kaksi miljoonaa, meillä ei ole mitään mitään mahdollisuutta selvitä. On puhuttu 10 prosentin säästöstä. Se ei riitä. Pitäisi saada 20 prosenttia.

Ilkka Hovi varoitti että seuraava säästö ei ole mikään säästö vaan leikkaus, joka tulee olemaan aivan eri tasoa kuin edelliset yt-neuvottelut. Yleensä kaikki valtuutetut kritisoivat sitä, että kaupungin taloustilanteesta ei ole varmoja lukuja saatavilla ja liitossopimuksen hyvyydestä oltiin kahta mieltä.

Lopulta Kari Häggblom piti viimeisenä vetoavan puhenevuoron.

– Me olemme täällä kaskislaisten vuoksii, Kaskislaiset äänestivät, ja enemmistö oli sitä mieltä, että meidän pitäisi olla itsenäisiä. Vetoan, älkää myykö vanhaa äitiänne, älkää lopettako Kaskisten historiaa, sanoi Häggblom, ja vetoomus ehkä tehosi.