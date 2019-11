Karoliina Laakkonen-Pöntys Etelä-Pohjanmaan elyn ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtoon

SEINÄJOKI

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen nimitti maanantaina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat. Virat täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Etelä-Pohjanmaan elyn alueella virkaan valittiin suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Karoliina Laakkonen-Pöntys on koulutukseltaan arkkitehti ja hallintotieteen maisteri. Hän on viimeksi työskennellyt suunnittelujohtajana Pirkanmaan liitossa ja vastannut muun muassa pääradan suunnittelu- ja edunvalvontaa hoitavasta Päärata Plus -ryhmästä.

Etelä-Pohjanmaan elyn ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueen johtajan vastuulle kuuluvat kaikki pohjalaismaakunnat.