Käräjäoikeus vangitsi kaksi miestä epäiltynä 20-vuotiaan naisen taposta Pietarsaaressa

Seinäjoki ei halua nostaa veroja, eikä käydä yt-neuvotteluja Vaasan tapaan – Säästökohteet liittyvät rekrytointeihin

Seinäjoen jokainen toimiala on ollut mukana talouden tasapainotustyössä. Lisäksi henkilöstöjärjestöjä on kuultu, ja yt-neuvottelut on onnistuttu välttämään. Seinäjoen uusi, vielä vs. rahoitusjohtaja Mika Itänen lausuu nöyrimmät kiitokset kaupungin henkilöstölle yhteistyöstä. Lue lisää