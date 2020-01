Kannattaako influenssarokotus – tämä on uusin tieto influenssasta ja rokotteista

Influenssan huippukausi alkaa yleensä tammikuun lopussa ja jatkuu pitkälle kevättalveen. Kokosimme tietopaketin influenssasta ja rokotteista.

Millainen influenssakausi on tulossa?

Kaksi vuotta sitten jylläsi kova tauti, mutta vuosi sitten influenssakausi taas oli lievempi. Vielä on aikaista sanoa, miten tämä kausi kehittyy, mutta THL:n mukaan se on alkanut yllättävän lievästi. Sairastumisissa on alueellisia eroja: tähän mennessä eniten varmennettuja influenssatapauksia on ollut Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Satakunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä. Huippukausi on yleensä tammikuun lopulta maaliskuun puoleen väliin.

Kuinka moni ottaa rokotteen?

Kansallisessa rokotusohjelmassa on tällä kaudella rokotettu noin miljoona suomalaista. Viime kaudella rokotteen otti 43 prosenttia 0–2-vuotiaista, 29 prosenttia 3–6-vuotiaista ja 50 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä.

Aluekohtaiset erot ovat suuria. Itä-Suomessa influenssarokotuksia otettiin suhteessa huomattavasti enemmän kuin Länsi-Suomessa. Keskisessä Suomessa ollaan sillä välillä.

Yksityiseltä puolelta ei ole samanlaisia tilastoja, mutta esimerkiksi Mehiläisestä kerrotaan, että maanlaajuisesti siellä on annettu tällä kaudella useampi kymmenen tuhatta rokotetta. Noin 10–20 prosenttia kaikista työterveyden asiakkaista on siellä ottanut rokotteen, mutta sitä ei ole tilastoitu, kuinka monelle työnantaja tarjoaa rokotusta.

Saavatko kaikki saman rokotteen?

Rokotteet ovat nelivalenttisia ja suojaavat kahta A-tyypin virusta ja kahta B-tyypin virusta vastaan. Rokotteilla on eri valmistajia, mutta kaikki pistettävät rokotteet on valmistettu hyvin pitkälle samalla tavalla. Lasten nenäsumuterokote on erilainen.

Voiko saada influenssan, vaikka on rokotettu?

Voi, mutta ainakin tähän mennessä valtaosa sairastuneista on ollut rokottamattomia. Sairastumisen todennäköisyyteen ja vakavuuteen vaikuttavat monet tekijät: virustyyppi ja tartunnan saaneen ihmisen terveydentila sekä hänen kykynsä muodostaa suojaa. Siihen vaikuttavat aiemmat viruskohtaamiset, rokotukset, ikä, terveydentila ja käytetyt lääkkeet.

On lisääntyvästi näyttöä siitä, että se, minkä influenssaviruksen ihminen lapsena ensimmäiseksi kohtaa, ohjaa hänen vastustuskykynsä muodostamista ja vastetta influenssarokotteille. Usein virustyyppi ei tosin ole tiedossa.

Jos epidemian aiheuttava virus on jokin rokotteen virustyypeistä, rokottaminen pienentää riskiä sairastua noin 50–80 prosenttia. Huonomminkin osuvan rokotteen teho on vähintään 30 prosenttia.

Onko rokotteessa varmasti oikeat viruskannat?

Influenssavirukset muuntuvat jatkuvasti. Siksi Maailman terveysjärjestö WHO antaa rokotevirussuosituksen kaksi kertaa vuodessa, erikseen pohjoiselle ja eteläiselle pallonpuoliskolle. Viime kauden aikana esiintyi useita erilaisia viruskantoja. Tänä vuonna WHO lykkäsi lopullisen suosituksen antamista, jotta se voisi paremmin arvioida mitkä eri A-viruskannat todennäköisesti aiheuttavat tulevan talven epidemian. Molemmat A-viruskannat on tänä vuonna vaihdettu viime kauden rokotteisiin verrattuna.

Mikä rokotteen suojateho on tänä vuonna?

Parhaimmillaan rokotuksen suojateho on 60–80 prosenttia. Tehoa pidetään yleensä hyvänä, jos se on yli 50 prosenttia ja erinomaisena, jos se on yli 80 prosenttia.

Kauden alkuvaiheessa on vielä vaikeaa arvioida tämänvuotisen rokotteen antamaa suojaa. Nyt ei kuitenkaan näytä olevan liikkeellä uudenlaisia muuntuneita viruksia, jotka eroaisivat rokotteen viruksista.

Vanhemmilla henkilöillä ja tiettyjä perussairauksia sairastavilla rokotteen antama suoja on heikompi kuin lapsilla ja työikäisillä.

Kausi 2017–18 oli murheenkryyni, sillä rokote vastasi huonosti kiertäviä influenssaviruksia. Rokotteen teho oli yli 65-vuotiailla vain 12 prosenttia ja 2-vuotiailla 27 prosenttia. Työikäisistä ei ole tilastoa.

Viime kaudella alle 7-vuotiailla teho oli kohtuullisen hyvä eli 45 prosenttia. 65 vuotta täyttäneillä se oli kohtuullinen, 20 prosenttia.

Eikö 20 tai 30 prosenttia ole todella vähän?

Yksityinen kansalainen voi omalla kohdallaan kokea niin, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemys on tämä: "Jos ajattelee, kuinka yleinen influenssa on, jopa 30 prosentin suojateholla estettyjen tautitapausten määrä on väestötasolla hyvä saavutus."

Tulevaisuudessa odotetaan kuitenkin tehokkaampien rokotteiden tuloa markkinoille. Tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi tutkitaan 65-vuotiailla nelinkertaisen määrän virusantigeenia sisältävää rokotetta.

Miten suojateho lasketaan, kun potilailta ei testata influenssaa?

Influenssaan viittaavat normaalia flunssaa ankarammat oireet, erityisesti lihaskivut ja korkea kuume. Influenssadiagnoosin varmistaminen vaatii kuitenkin aina laboratoriokokeita. Terveysasemilla ja työterveydessä potilasta ei yleensä lähetetä laboratorioon, vaan suositaan oireenmukaista hoitoa. Sairaaloiden ensiavuissa testit ovat tärkeitä ja auttavat oikean hoidon valinnassa. On olemassa myös pikatestejä, mutta nielun tai sierainten tikkunäytteet löytävät vain noin 60 prosenttia todellisista influenssatapauksista.

Jos paljon tautia jää vaille laboratoriovarmistusta, ei tiedetä todellista tautitaakkaa. Suojatehon laskemiseen kuitenkin riittävät rekisteripohjaiset tiedot, joiden perusteella lasketaan laboratoriovarmistetun taudin ilmaantuvuus rokotetuilla ja rokottamattomilla.

Mitä, jos tauti iskee, vaikka on rokotettu?

Yleensä tauti on lievempi ja lyhyempi ja rokotettu tartuttaa vähemmän ympärillään olevia.

Mitä rokote maksaa?

Ilmaiseksi sen saavat muun muassa lapset puolivuotiaasta kuusivuotiaisiin, yli 65-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat. Apteekista rokotteen saa reilulla 10 eurolla, mutta se on vaivalloista, sillä rokote vaatii lääkärin määräämän reseptin ja vielä käynnin terveydenhoitajalla, joka sen pistää. Yksityisissä lääkärikeskuksissa pistettävän rokotteen saa noin 40 eurolla ja lasten nenäsumutteen noin 70 eurolla.

Mikä on yleinen asenne influenssarokotusta kohtaan?

Suomalaiset ovat kaikissa ikäryhmissä ottaneet influenssarokotusta vuosi vuodelta muutamia prosenttiyksikköjä enemmän. Nousu johtuu tosin osittain paremmasta rekisteröinnistä. Rokottamattomuuden taustalla on sekä käytännön hankaluuksia saada rokote riittävän helposti että huoli siitä, onko rokote turvallinen ja suojaako rokote riittävästi.

Suomessa influenssarokotteita otetaan ahkerammin kuin muissa Pohjoismaissa. Meillä on lasten influenssarokoteohjelma, jota ei ole muualla, samoin terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten keskuudessa rokotuskattavuus on meillä korkea.

Kannattaako yli miljoonan rokottaminen?

Lasten osalta influenssarokottaminen jopa säästää kustannuksia. Terveystaloudellisia laskelmia ei ole Suomessa aikuisten ja vanhusten osalta tehty. Monissa muissa maissa laskelmia on, ja niissä on päädytty rokottamaan. Kun rokotteita hankitaan kansalliseen ohjelmaan suuri määrä hankintakilpailun kautta, hinta on huomattavasti halvempi kuin apteekin noin 10 euron hinta.

Onko influenssarokotteesta haittavaikutuksia?

Pistettävässä rokotteessa ei ole eläviä viruksia, ainoastaan pieniä influenssaviruksen osasia, joten siitä ei voi saada influenssaa. Influenssarokotteessa ei ole tehosteainetta eikä säilytysaineita.

Sekä pistettävän että nenäsumutteena annettavan rokotuksen jälkeen voi ilmetä lieviä flunssan oireita ja sairaudentunnetta, lihas- ja nivelsärkyjä sekä yleisoireita, kuten lämmönnousua, kuumetta, ärtyneisyyttä, huonovointisuutta ja päänsärkyä. Pistokohdan kipua, punoitusta ja turvotusta esiintyy noin joka neljännellä.

Oireet menevät ohi päivässä, parissa. Joku voi valittaa esimerkiksi pitkäkestoista kipua rokotetussa kädessä, mutta se on erittäin harvinaista eikä syy-seuraussuhdetta ole helppo todistaa.

Lähteet: Ylilääkäri Hanna Nohynek ja virologi Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf Mehiläisestä sekä influenssa.fi- ja terveyskirjasto.fi-sivustot.

Onko haittaa, jos rokotuksen saa kaksi kertaa?

Rokotuksista ei toistaiseksi ole olemassa koko maan kattavaa rekisteriä, josta saisi selvitettyä, mitä rokotuksia kukakin on saanut ja milloin.

–Rokotustietojen tulisi löytyä omasta rokotuskortista. Rokotushistorian selvittäminen voi olla vaikeaa, jos henkilökohtaista rokotuskorttia ei ole, rokotuksista on aikaa tai rokotuksia on annettu useissa terveydenhuollon toimipaikoissa, sanoo erikoissuunnittelija Susanna Jääskeläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Jos rokotustietoja ei löydy Omakannasta, kansalainen voi kysyä rokotustietonsa esimerkiksi terveyskeskuksesta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, työterveyshuollosta, armeijasta tai yksityisestä hoitopaikasta.

Ihmisellä itsellään on vastuu rokotetietojensa seuraamisessa ja säilyttämisessä.

–Rokotuskortit tulee säilyttää ja ottaa mukaan esimerkiksi uuden työpaikan terveystarkastukseen. Aiemmin annetut rokotukset saadaan näin merkittyä myös työterveyshuollon tietoihin. Työpaikkaa vaihtaessa on hyvä pyytää rokotuskortti mukaansa, Jääskeläinen sanoo.

Entä jos ei ole tietoa rokotuksista ja saa jonkin rokotuksen vahingossa kahdesti tai liian nopeasti?

–Rokotteilla ei ole samalla tavoin yliannostuksen vaaraa kuin lääkkeillä. Ylimääräinen annos ei lisää haittavaikutusten riskiä. Jos siis on epävarma, onko rokotetta annettu vai ei, rokotetaan.

Rokotehistoriaa ei Omakannassa näy

Omakanta-palvelussa voi näkyä rokotuksia, ainakin osa niistä.

–Ne näkyvät siellä hoitotoimenpiteiden yhteydessä, ja niitä voi hakea rokotukset-suodattimella. Siellä on kuitenkin vain tuoreet rokotukset siitä lähtien, kun terveydenhoidon yksikkö on liittynyt palveluun, sanoo Kelan asiakkuuspäällikkö Mari Holmroos.

Julkinen puoli on käyttänyt Omakantaa usean vuoden ajan ja pääsääntöisesti yksityiset terveydenhuollon yksikötkin ovat liittyneet viime vuosina. Joitakin pieniä yksityisiä toimijoita on vielä liittymässä.

Rokotehistoriaa ei kuitenkaan Omakannassa näy.

–Ellei sitten joku ole tallentanut sinne rokotekortin tietoja hoitokäynnin yhteydessä, Holmroos toteaa.

Varusmiehet ja odottavat äidit rokotetaan

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Raskaana olevat naiset

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Alle 7-vuotiaat lapset

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Maksuttomaan rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa.

Influenssarokote suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta, kuten korvatulehdukselta, keuhkoputkentulehdukselta, keuhkokuumeelta sekä sydäninfarktilta ja aivoverenkierron häiriöltä.