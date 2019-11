Kaikkien aikojen Vaasa Game Days – projektipäällikkö: Tuhatkunta neliötä pelihelvettiä

VAASA

Kello lyö 12 keskiviikkona ja Vaasan yliopistolla olevan Fabriikin alakerta pullistelee ihmisistä. Vaasa Game Days on taas alkanut.

Ihmismäärän seasta erottuu pitkänhuiskea hahmo, jonka kasvot ovat tutut paitsi televisiosta mutta eritoten YouTubesta. Tubettaja Roni Backhan se siinä.

– Tuli varmaan yllätyksenä. Olen Vaasassa yliopistoa mainostamassa. Olemme tekemässä videota, ja yksi osa sitä on se, että tulimme katselemaan tätä tapahtumaa.

Backin isän suku on Vaasasta, ja hän itse haki vuonna 2013 opiskelemaan kauppatieteitä kaupunkiin, mutta pisteet eivät riittäneet.

– On hauska miettiä, että jos olisin tänne päässyt, niin millainen elämä olisi sitten ollut.

Back vieraili Vaasa Game Daysissa ensimmäistä kertaa. Hän kertoo koodanneensa itse mobiilipelejä, joten siihen liittyvissä tapahtumissa hän on käynyt vuosia.

– Sääli, että tuohon formulasimulaattoriin on pitkä jono. Taitaa olla moni muukin sitä mieltä, että olisi kiva testata, Back tuumaa ja ihastelee näytteillä olevia vanhoja pelejä ja laitteita.

Hänellä itselläänkin on kotona vanhoja pelilaitteita. Viimeksi Back kertoo ostaneensa kaksi Nintendon minikonsolia sillä ajatuksella, että niistä tulee joskus arvokkaita rajallisen määrän vuoksi.

– Sitten Nintendo alkoikin myydä niitä enemmän. Nyt minulla on niitä siis turhaan kaksi, ei sen arvo tule yhtään nousemaan.

Back kertoo olleensa superaddiktoitunut pelaamiseen. Hän pisti sille täysstopin helmikuussa.

– Pelasin ihan hirveästi, se alkoi vaikuttaa ihmissuhteisiini ja elämänhallintaani. Muutenkin istun tosi paljon koneella työkseni, joten sen päälle vielä pelaamista neljä tuntia. Älysin, ettei se ole hirveän hyvä minulle, Back kertoo.

Hän myöntää, että on hurjaa tulla paikkaan, joka on täynnä pelejä.

– Alkaa hammasta kolottaa.

Miten tämän vuoden Vaasa Game Days erottuu edellisvuosien tapahtumista?

– Tänä vuonna on isoin valikoima arcade-pelejä, flippereitä ja muuta pelattavaa. Viides tapahtuma ja isoin tähän asti, projektipäällikkö Teemu Närvä kertoo.

– Tässä on tuhatkunta neliötä pelihelvettiä Fabriikin alakerrassa. Ainutlaatuinen kokoelma erilaisia pelilaitteita, hän jatkaa.

Tapahtuma on kaksipäiväinen, ja pelit ovat pelattavissa sekä keskiviikkona että torstaina kello 12:sta kello 20:een asti. Valikoimassa on noin sata eri peliä. Lisäksi keskiviikkona järjestettiin yliopistolla pelialaa käsittelevä seminaari.

– Vaikka olisi töissä kahdeksasta neljään, pelaamaan ehtii. Olen suositellut kaikille keskiviikon ja torstain ottamista vapaaksi. Pelata ehtii vain nyt, mutta töitä ehtii tehdä ja opiskella myöhemminkin, Närvä hehkuttaa.

Tapahtuman järjestävät Levón-instituutti, Retropelikerho Pelikasetti ja Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaine. Närvän mukaan Vaasa Game Days kattaa myynneillä ja säätiörahalla kulunsa, eikä sille ole missään budjetoitua rahaa.

– Tapahtuma toimii markkinaehtoisesti, eli jos tämä ei tarjoa vastinetta kävijöille ja näytteilleasettajille, he eivät tänne tule. Jos niin käy, tapahtuma on sitten siinä, projektipäällikkö sanoo.

Pelkoa lopahtamisesta ei kuitenkaan ole ainakaan sen puolesta, etteikö tapahtuma kiinnostaisi yleisöä ja näytteilleasettajia.

– Näytteilleasettajien tilat on kolmatta vuotta putkeen kaikki myyty. Viestiä on jo tullut, että ensi vuonnakin ollaan ehdottomasti mukana, Närvä kertoo.

Hän haaveilee, että Vaasa Game Days kasvaisi Suomen isoimmaksi pelialan tapahtumaksi.

– Vielä olemme tosi kaukana siitä, mutta joka vuosi olemme menneet eteenpäin. Jos riittävän monta vuotta parantaa, jossain vaiheessa mennään piikkipaikalle. Tietojeni mukaan tämä on Suomen neljänneksi isoin pelitapahtuma tällä hetkellä, Närvä sanoo.

Vaasa Game Daysin idea on, että erilaista pelattavaa on 70-luvulta tähän päivään eli pelattavana on vajaan 50 vuoden kattaus. Pelattavana on pelejä eri genreistä, jotakin jokaiseen makuun.

– Paljon juttuja saadaan aikaan vaneri- ja puulaatikoilla, 80- ja 90-luvuilla tehdyt pelit ovat hyviä edelleen, Närvä sanoo.

– Esimerkiksi Pacman ei pelinä ole erikoinen, mutta kun sitä pelataan laitteella, joka on ruumisarkun kokoinen ja siinä on vain se yksi peli sisällä, fiilis on ihan eri kuin kotona tietokoneella pelatessa, hän jatkaa.

Närvä kertoo itse olevansa pelien sekakäyttäjä. Pelikoneista hän valitsee Microsoftin Xboxin, koska "pleikkarin ohjain on vaan huono".

– Nassikasta lähtien olen ollut peliaddikti, mutta rahapelit eivät ole koskaan olleet juttuni. Joskus kauan sitten lopetin pitkänvedon ja jäin pari-kolmesataa markkaa voitolle, Närvä kertoo.

Tietokoneella ja etenkin näppäimistöllä ja hiirellä pelaamisesta hän kertoo väitelleensä pc-pelaajien kanssa.

– He ovat väärässä ja minä oikeassa. Näppis-hiiri-yhdistelmää ei ole tehty pelaamiseen. Pitää olla ohjain ja sohva, Närvä virnuilee.

Tampereelta Vaasaan opiskelemaan tullut Ville Heikkinen nautiskelee tapahtuman pelitarjonnasta. Hän kertoo pelaavansa joskus kavereidensa kanssa videopelejä, muttei enää niin paljon kuin joskus nuorempana.

– Tulin tekemään yliopistolle kandidaatin tutkielmaa, mutta päätin pitää pienen tauon ruoan jälkeen. Pari vuotta sitten olin täällä pelaamassa kavereideni kanssa, Heikkinen kertoo.

– Tosi kiva, että on tullut paljon vintage-pelejä ja muutenkin retroa sekä uutta. Kaikki ilmaiseksi saatavilla. Erittäin kivaa, Heikkinen suitsutti.

Katso video: Vaasa Game Daysin projektipäällikkö Teemu Närvä kertoo vinkit tapahtumaan.