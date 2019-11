Kaikki Alavuden kuuluisat maitokannut koko kansan nähtäville Tuuriin

Kaikki Kauko Välimäen keräämät ja Alavuden kaupungille myymät Arabian maitokannut ovat torstaista lähtien esillä Veljekset Keskisen tiloissa Tuurissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kannut ovat yleisön nähtävissä kaikki yhdessä paikassa. Aiemmin kokoelma on ollut sijoitettuna neljään eri paikkaan: Taidekeskus Harriin, Töysä-talolle sekä Fasadiin kahteen eri kerrokseen.

Kaupungin vapaa-aikasihteerin Anu Katajamäen mukaan kannukaupasta noussut kohu ja ihmisten kiinnostus kokoelmaa kohtaan vauhditti kaupungin suunnitelmia tuoda kokoelma yhteen paikkaan.

Tuurissa kannut ovat esillä huhtikuuhun saakka, minkä jälkeen kokoelma on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan Taidekeskus Harriin.

Talven aikana Taidekeskuksessa tehdään remonttia. Erityisesti lattiaan pitää vahvistaa, jotta ne varmasti kestävät maitokannuja täynnä olevien vitriinien painon.

– Osassa tiloista meillä on ollut ongelmana, että lattia on hieman painunut, Katajamäki kertoo.

Remontin tieltä Harrista tyhjätään myös siellä vakituisesti olevat näyttelyt eli Toivo Kuula -huone, taiteilija Matti Annalan muistonäyttely ja veteraanien perinnehuone.

Ensi syksynä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Harri otettiin nykyiseen käyttöönsä.

Maitokannujen siirto kaupungin tiloista Tuuriin on ollut iso urakka. Tiistaina siinä oltiin jo voiton puolella, kun 750 kannua oli saatu paikoilleen vitriineihin.

– Joka ainoa hylly on kuvattu ja kannut pakattu laatikoihin kuplamuoviin, Anu Katajamäki kertoo.

Keskisen henkilökunta puolestaan huolehti vitriinit oikeaan paikkaan tavaratalon kauppakadulle Onnenkiven ravintolaa vastapäätä.

Esillepano tapahtui kahden kolmihenkisen tiimin voimin, jossa yksi tiimin jäsenistä purki kannut laatikoista, toinen asetti hyllyyn ja kolmas varmisti, että jokainen kannu tulee esille samalla tavalla kuin Kauko Välimäki on suunnitellut alkuperäisen asettelun.

– Kaukolla on ollut joku logiikka, kun hän on laittanut nämä esille.

Katajamäen mukaan kannut on tarkoitus järjestää ensi keväänä Harriin teemoittain. Aiemmin se ei ole ollut mahdollista, kun kannuja on ollut useammassa paikassa. Nyt jokaisessa vitriinissä on esillä mahdollisimman monen ikäisiä kannuja.

Muutamissa kannuissa tai hyllyissä on myös lyhyt esittelyteksti kyseisistä kannuista. Harrissa kannujen esittelyynkin tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia.