Kaija-Riitta Suonsyrjä valittiin sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajaksi

SEINÄJOKI

Terveystieteiden maisteri Kaija-Riitta Suonsyrjä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uusi hallintoylihoitaja. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti valinnasta kokouksessaan maanantaina.

Suonsyrjä oli myös sairaanhoitopiirin johtajan Jaakko Pihlajamäen ja sittemmin myös sairaanhoitopiirin hallituksen esitys viran hoitajaksi.

Suonsyrjä on työskennellyt sairaanhoitopiirin palveluksessa keväästä saakka. Hän aloitti keväällä päivystyskeskuksen vs. toiminta-alueylihoitajana. Tätä ennen Suonsyrjä on tehnyt pitkään johtamis- ja kehitystyötä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa ja saanut osakseen myös valtakunnallista tunnustusta.

Vuonna 2014 Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat myönsivät vuoden hoitotyön kehittäjän tunnustuksen tuolloin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ylihoitajana työskennelleelle Kaija-Riitta Suonsyrjälle.