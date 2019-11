Joululahjakeräys vauhtiin Seinäjoen Hopessa: ”Hyvä mieli lahjan saajille ja antajalle”

SEINÄJOKI

Seinäjoella Välkkilänkadulla toimivassa vapaaehtoisjärjestö Hope ry:n Seinäjoen tiloissa alkoi keskiviikkoiltana joululahjojen vastaanotto yksityisiltä ja yritykseltä. Keräyksen tarkoituksena on tuottaa iloa vähävaraisille lapsiperheille lahjoittamalla heille joululahjoja.

Hyväntekeväisyysjärjestön tiloissa hääri kymmenkunta naista ottamassa vastaan lahjoituksina tuotuja tavaroita ja esineitä lapsiperheitä varten.

Ensimmäisenä keräysiltana ei ollut vielä ruuhkia. Kurikkalainen Elina Rintala toi pari pussillista tavaraa lapsiperheille kauppareissunsa yhteydessä. Toisessa pussissa oli erilaisia joululahjoja ja toisessa käytettyjä ja hyväkuntoisia talvivaatteita lapsille.

– Joululahjapussissa oli pari pakettia legoja, barbinukke, yllätyslelupallo sekä pari jouluista suklaakalenteria. Legot on tarkoitettu lähinnä ala-asteikäisille ja barbi vielä nuoremmalle. Samalla toin tänne vaatteet kuin, että olisin vienyt ne muualle.

Rintala kertoi lahjoittaneensa muutamia kertoja aikaisemminkin joululahjoja vähävaraisille lapsille eri järjestöjen kautta.

– Onhan se mukava lahjoittaa, jos joillekin on iloa lahjoista. Lapsille joulu on tärkeä. On kamalaa, jos lapsen kaverit saavat lahjoja, eikä lapsi itse saa niitä lainkaan. Iloa on myös kiva tuottaa.

Hän osti osan tavaroista kaupasta ja arvioi niiden maksaneen alle satasen.

– Sen verran oli mahdollisuus laittaa.

Hope ry Seinäjoen tiiminvetäjä Marjut Koivumäki on erittäin kiitollinen niin Rintalalle kuin muillekin lahjoittajille.

– Olemme hyvin iloisia jokaisesta pienestäkin avusta. Käytetyn tavaran lahjoittaminen mahdollistaa meidän päätoiminnan. Kaikki mitä jouluna saamme, on extraa.

Yhdistys kerää joululahjoja vielä kolmena iltana ennen joulua: perjantaina 22.11, torstaina 28.11 ja torstaina 5.12.

– Teemme joululahjat täällä perheille 7. päivä joulukuuta ja jaamme ne myöhemmin.

Hän kertoi yhdistyksen keräävän joululahjoja jo yhdeksättä vuottaan.

– Joululahjakeräys on yksi suurimmista keräyksistämme vuodessa. Alamme tekemään joulua jo lokakuussa.