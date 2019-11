Joulukuussa ratkeaa, johtaako Seinäjokea lähivuodet kaupunginjohtaja vai pormestari – haku alkaa tammikuussa

SEINÄJOKI

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki jää eläkkeelle ensi syksynä. Uuden johtavan viranhaltijan haku alkaa pian vuodenvaihteen jälkeen.

Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen (kok.) kertoo, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistot ovat käyneet keskenään läpi mahdollisia jatkovaihtoehtoja. Käytännössä harkittavina ovat nykyisen kaupunginjohtajamallin jatko tai siirtyminen pormestarimalliin.

Mallien ero on siinä, että kaupunginjohtaja on viranhaltija toistaiseksi tai määräaikaisesti, pormestari taas valitaan valtuustokauden ajaksi valtuutettujen joukosta. Pormestari toimii sekä kaupunginjohtajana että kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Käytännössä pormestariksi olisi etusijalla suurimman puolueen ehdokas. Viimeksi Turussa valtuusto on päättänyt kaupungin siirtymisestä pormestarimalliin vuonna 2021.

– Joulukuun valtuuston jälkeen käymme keskusteluja valtuustoryhmien kanssa siitä, miten Seinäjoella jatketaan. Jos pitäydytään nykyisessä mallissa, kaupunginjohtajan valintaprosessi on aloitettava tammikuussa, Heinonen sanoo.

Kaupunginjohtajan valinta eroaa yhdellä merkittävällä tavalla muista julkisista viranhakumenettelyistä. Koska myös kutsumenettely on mahdollinen, valinta kaupunginjohtajaksi ei edellytä viran hakemista.