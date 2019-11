"Jotkut ovat meille vihaisia"

VAASA

Postilakko viivästyttää maanantaista alkaen pakettien, kirjeiden ja korttien kulkua. Pahimmillaan lakko kestää viikkokausia ja sotkee pahoin joulupostikuvioita.

Täysin pysähdyksissä postinjakelu ei sentään ole. Postia voi lähettää esimerkiksi pakettipalvelukauppojen, Matkahuollon ja R-kioskien kautta.

Supermarketissa Huutoniemellä Vaasassa pakettirumbaa pyöritetään lakosta huolimatta tavalliseen malliin. Se yllättää monet.

– Asiakkaat eivät tiedä asiasta. He luulevat, että paikka on kiinni. Mutta asiamiespostina olemme avoinna. Eiväthän palvelumme liity Postiin mitenkään, K-Supermarketin kauppias Janne Ylä-Autio toteaa.

Sunnuntai-iltapäivällä huutoniemeläismarketin kassalle virtaa väkeä tasaiseen tahtiin, mutta asiamiespostin tiskillä mikään ei viittaa siihen, että maanantaina edessä voi olla lakkokaaos.

– Pakettien palautuksia ja noutoja on ollut, ja lähtevää postiakin on ihan vähän tuotu, kassavastaava Mirva Mäkynen juttelee.

Asiakkaat ovat pistäytyneet noutamassa pakettejaan jo aamupäivästä. Moni on pelästynyt, ettei niitä voi enää lakon aikana hakea.

Mäkynen on pannut merkille, että epätietoisuus on lietsonut asiakkaissa levottomuutta. Ärtymys on purkautunut kiukkuisena kommentointina.

Mäkynen myöntää odottavansa maanantaiaamua levottomana itsekin, koska edessä voi olla arvaamattomia tilanteita ja kysymyksiä, joihin ei pystytä vastaamaan.

– Aika jännittynyt olo on. Asiakkaat kyselevät lakosta. Jotkut voivat olla meille ihan vihaisiakin, vaikka meidän syymmehän se ei ole. Mutta meihin se purkautuu.

Pinnan kiristymisen Mäkynen ymmärtää hyvin.

– Jotkut lähettävät paketteja ulkomaillekin. Jännittäähän se, menevätkö ne eteenpäin.

Postipalveluiden takeltelu on tullut kansalle viime vuosina liiankin tutuksi.

– Luulen, että ihmiset ovat myös tottuneet siihen. Eihän tämä nyt ensimmäinen postilakko ole.

Isänpäivän iltapäivällä marketin hyllyillä oli vielä tilaa. Vain yksi rullakko Mäkysen selän takana on täyttynyt. Pahvilaatikoita ja pusseja oli ehditty myös hyllyttää.

Hyllyillä paketteja ei voida seisottaa viikkoa kauempaa. Muuten vaarana on ruuhkautuminen.

Lakon aikana se on vielä suurempi riski kuin yleensä.

– Sitäkin käy, että paketti on ehditty palauttaa ennen kuin asiakas on hakenut sen, Mäkynen toteaa.

Arkipäivisin pakettihässäkkä marketissa on melkoinen. Työntekijät pyörittävät rumbaa muun työn ohessa.

– Nyt paketteja onkin yllättävän vähän. Usein viikonloppuisin täyttyy kolmekin rullakkoa. Lähteviä paketteja kertyy vähintään kaksi rullakkoa. Arkena yhdeltä työntekijältä menee tässä koko päivä. Joskus toisen on pakko tulla apuun.

Huoli kivijalkakauppojen ahdingosta ei näy hyllyillä mitenkään.

– Ihmiset ostavat ja tilaavat verkkokaupasta yhä enemmän sitä, mitä voivat. He eivät välttämättä jaksa lähteä kauppoihin kiertelemään. Kotisohvalta osteleminen on niin helppoa.

Postista vaasalaismarketille on luvattu, että paketit kuljetetaan taloon lähes normaalisti. Varmuudella kauppa voi taata vain sen, että ne myös lähtevät talosta.

Jos kaikkia postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen työtehtäviä koskeva lakko venyy viikkoihin, voivat paketit juuttua hyllyille.

– Sitähän ei voi tietää, jämähtävätkö lähetykset postin jakelukeskuksiin, ja miten nopeasti ne sieltä lähtevät eteenpäin. Me hoidamme kyllä osuutemme.

Parin minuutin kuluttua paketin hyllyttämisestä asiakas saa tekstiviestin sen saapumisesta.

FAKTA: Miten paketit liikkuvat maailmalle postilakon aikana?

Postipaketit liikkuvat myös lakon aikana, mutta toimitus kestää tavallista kauemmin. Postilakko voi ruuhkauttaa muidenkin postia jakelevien toimintaa.

Pakettipalvelukauppojen, kuten K-Marketien asiamiespostit toimivat normaaliin tapaan. Niidenkin toimituksiin postilakon aiheuttama kuljetusten viivästyminen voi vaikuttaa.

Postipaketin voi lähettää ja vastaanottaa Matkahuollon kautta. Matkahuolto kuljettaa paketit lakonkin aikana. Lähetysten määrän lisääntymiseen on varauduttava. Pakettien kulku voi kestää tavanomaista kauemmin.

Paketti lähtee matkaan myös R-kioskien ns. Ärräpaketti-palvelun välityksellä.

Paketteja toimittavat myös esimerkiksi Postnord, Schenker ja logistiikka-alan palveluyritys DHL.