Joakim Strand: Laajan päivystyksen status on tärkein, mutta miljoonan eteen taistellaan – virkamiesten ei kannata lähteä liikaa sooloilemaan

VAASA

Valtiovarainministeriön budjettiesitys julkistettiin perjantaina. Vaasan keskussairaalalle hallitusohjelmassa luvattu miljoona kutistui 30 000 euroon, mikä herätti runsaasti hämmennystä ja keskustelua. Esityksen mukaan miljoona jaetaan maan kaikkien kuntien kesken.

Kansanedustaja Joakim Strand (r.) ihmettelee asiasta noussutta kohua. Hän korostaa, että kyseessä on valtiovarainministeriön esitys ja asia ratkaistaan virallisesti vasta hallituksen budjettiriihessä.

Strand uskoo virkamiesten ja osittain mediankin liiaksi paisutelleen alustavan esityksen merkitystä.

– Länsimaisessa demokratiassa ylintä valtaa käyttää maan demokraattisesti valittu eduskunta ja sen hallitus. Kehotan kaikkia eri sektoreiden virkamiehiä hyvin huolellisesti paneutumaan hallitusohjelmaan, sillä sen mukaan mennään. Ei kannata lähteä itse liikaa sooloilemaan.

Hallituskaudella on jo nyt tehty Strandin mukaan tärkeitä päätöksiä. RKP piti keskustelua Vaasan laajan päivystyksen statuksesta yllä koko edellisen hallituskauden, ja nyt statuksen toteuduttua aikoo taistella hallitusohjelmaan kirjatun miljoonan puolesta.

– Ensinnäkin täytyy palata perusasioihin: viime hallitus taisteli kynsin ja hampain sitä vastaan, että Vaasa saisi laajan päivystyksen statuksen, ja tämä hallitus asian korjasi. Hallitusohjelmassa luvattiin tähän myös miljoonan verran rahaa. Vaikka status on tärkein, ei missään vaiheessa ole poliittisesti sovittu tämän summan pienentämisestä. Mikäli valtion virkamiehet tässä välillä jotain sooloilevat, niin siihen palataan sitten hallituksen budjettiriihessä, Strand sanoo.

Nykyinen hallitus on Strandin mukaan äärimmäisen Vaasa-myönteinen.

– Laaja päivystys saatiin heti liikkeelle, ja koulutukseen, tutkimukseen sekä kehitykseen panostetaan. Hallitusohjelma tukee suoraa tätä energiapääkaupunkia.

Hallituksen budjettiriihi, jossa asiaa käsitellään, käynnistyy syyskuun puolella.

– Asiaa ei ole poliittisesti vielä käsitelty ja varmasti muutoksia tulee. Laaja päivystys meille tuli, ja se on pääasia. Kaikki muu on bonusta, mutta tottakai myös tämän jo kirjatun miljoonan eteen taistellaan, Strand sanoo.

Strand parjaa edellisen hallituksen tekemiä leikkauksia muun muassa koulutuksesta. Hänen mukaansa koulutukseen ja terveydenhuoltoon panostaminen on nyt erinomaisen tärkeää.

– Laajan päivystyksen status tarkoittaa sitä, että vahvaa sairaalaamme kehitetään jatkossakin, mikä vaatii myös resursseja. Terveydenhuoltoon ja koulutukseen satsaamista ei kuitenkaan voi nähdä vain kuluina, ne ovat investointeja tulevaisuuteen.

Hallitusohjelmasta ja Vaasan miljoonasta Strand toivoo ministerien pitävän kiinni. Keskustelu aiheesta on kansanedustajien ja ministerien keskuudessa vilkasta.

– Hallitusohjelmaan on lyöty miljoona Vaasan keskussairaalalle, ja nyt on aika sektoriministerien hallitusohjelmaa puolustaa. Tottakai keskustelua käydään jatkuvasti, ja olen itsekin ollut viimeksi tänään yhteydessä edustajakollegoihin sekä muutamaan avainministeriin tämän virkamiesten sooloilun takia.

Kansanedustaja Kim Berg (sd.) odottaa tarkempia neuvotteluja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) kanssa. Ristiriitainen tilanne vaatii hänen mukaansa tarkempaa selvitystyötä.

– Olen ollut yhteydessä ministeri Kiuruun, ja meidän pitää yhdessä katsoa se kokonaisuus, että mistä tässä on kyse. Olen ymmärtänyt, että muutkaan laajan päivystyksen sairaalat eivät ole saaneet tällaista erillisrahoitusta, mutta taas samalla selkeästi näyttää siltä, että tällaisesta olisi hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu. Viestittelin juuri ministerin kanssa ja käymme asiaa ensi viikolla läpi.

Bergin mielestä tärkeintä on, että Vaasan keskussairaala sai laajan päivystyksen statuksen. Rahoituspuoleen taas liittyy monia eri näkökulmia.

–Asiassa on monia puolia. Juuri tämä tasavertaisuus muiden laajan päivystyksen sairaaloiden kanssa ja toisaalta tämä, mitä on neuvotteluissa sovittu. Tärkeintä on se, että status on saatu ja se on se asia mitä Vaasan keskussairaala on halunnut.

Bergin mukaan Vaasassa ei ole vielä aihetta huoleen, sillä rahoitusasiassa ei ole tehty poliittisia päätöksiä.

– Hallitusohjelmassa on muutenkin päätetty, että kuntien tai kuntayhtymien lisävelvoitteiden, jos tätä sellaiseksi voi kutsua, rahoitus tulee valtiolta. Tämä on vähän erikoislaatuinen asia, ja pitää rauhassa selvittää, että mikä on tämän suoranaisen miljoonan rooli tässä kokonaisuudessa. En hätiköisi vielä.

Siihen, tuleeko esityksessä Vaasaan kaavailtu 30 000 euron summa mahdollisesti muuttumaan, ei Berg halua ottaa kantaa ennen keskusteluaan ministeri Kiurun kanssa.

–Haluan selvittää asiaa rauhassa, enkä nousisi vielä barrikadeille. Tämä on vasta ensimmäinen virkamiesten esitys, eikä mitään ole vielä poliittisesti päätetty, eikä menetetty, Berg toteaa.