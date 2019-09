Jo tuhannet seuraavat vaasalaisvaikuttaja Sarianna Salon lapsiarkea – ”En löytänyt vertaistukea mistään, joten avasin sydäntäni Facebookissa”

VAASA

Vaasalainen Sarianna Salo , 31, päätyi vaikuttajaksi vähän kuin vahingossa. Takana oli traumaattinen synnytyskokemus, ja hän kaipasi vertaistukea.

– Tyttäreni Liliannan synnytys oli todella poikkeuksellinen. Hän syntyi hätäsektiolla ennenaikaisesti viikolla 33, koska istukka repesi keskellä yötä. En löytänyt vertaistukea mistään, joten avasin sydäntäni Facebookissa, Salo kertoo.

Salon Facebook-päivitykset osoittautuivat todella suosituiksi, joten hän päätyi kirjoittamaan blogia aiheesta.

– Aika moni otti yhteyttä, että ’minulle on käynyt jotain vastaavaa’, hän muistelee.

Tuolloin elettiin elokuuta 2017, ja jo tammikuussa 2018 Salo oli siirtynyt kirjoittamaan Shitty is the New Black -blogia Vauva-lehdelle.

– Joku lehden toimittajista oli bongannut blogini ja otti yhteyttä, Salo selvittää.

Hän somettaa nykyisin bloginsa lisäksi Instagramissa ja tekee myös podcasteja, joita voi kuunnella Spotifyssa. Hän käyttää jokaisella alustalla samaa nimeä.

– Aina sanotaan, ettei blogille saa antaa nimeä hetken mielijohteesta, mutta minulle kävi niin. Olin katsonut koko raskausaikani sarjaa Orange is the New Black, ja kun sain lapsen, kaikki pyöri keskolassa kakan ympärillä.

– Se oli jotenkin hirveän tärkeää, että sitä kakkaa tuli. Sama meno jatkui kotona. Jos ei ollut kakkaa vaatteissa, niin niissä oli puklua tai kuolaa. En omista enää pikkumustia, missä ei olisi tahroja, Salo nauraa.

Päivätyökseen Salo toimii rahoitusalalla, kun ei ole äitiyslomalla. Hän ei vaihtaisi työtään somevaikuttamiseen, vaikka Instagramissa on jo 3 300 seuraajaa ja blogikin tavoittaa noin 6 500 uniikkia lukijaa per viikko mikä tekee jopa 26 000 lukijaa kuukaudessa.

– Tykkään päivätyöstäni todella paljon, hän selvittää.

Kaupallisen yhteistyön Salo pitää melko minimissä omissa kanavissaan.

– Olen tehnyt todella vähän kaupallista yhteistyötä yritysten kanssa. Yleensä se menee niin, että ostan itse jonkin tuotteen, jonka totean hyväksi ja kysyn sen jälkeen yritykseltä kaupallista yhteistyötä.

– Tuotteen pitää sopia omaan elämäntilanteeseeni tai blogini aihepiiriin. En halua mitään päälleliimattua. Siitä olen todella tarkka, hän toteaa.

Kaikesta yhteistyöstä ei aina jäisi Salon mukaan edes plussan puolelle, jos niihin suostuisi, sillä verottaja vaatii omansa muun muassa bloggaajien ilmaisista vaatteista, matkoista ja kosmetiikasta.

– Kerran minulle ehdotettiin 40 euron lahjakorttia yhteen verkkokauppaan ja seuraajille alekoodia, mutta en olisi hyötynyt siitä yhtään mitään loppupeleissä, joten oli pakko kieltäytyä, Salo muistelee.

Oudoimmat yhteistyöehdotukset ovat Salon mukaan olleet sellaisia, missä yritys sanelee kaiken lause lauseelta.

– Minusta on törkeää, jos yritys yrittää määrätä, mitä minun pitäisi blogiini kirjoittaa. Joskus on myös postauksen jälkeen pyydetty lisäämään tekstiin kaikenlaista. Se on ihan hullua.

Paikallisesti Salo on tehnyt kaupallista yhteistyötä valokuvaajan sekä luottokampaajansa kanssa.

Vaikuttajan arki on Salon mukaan kiireistä 2-vuotiaan tyttären ja kuukauden ikäisen poikavauvan kanssa. Eniten Salo viihtyy Instagramissa, koska sitä on helppo päivittää arjen keskellä.

– Käytän sitä paljon, mikä näkyy luvuissa. Seuraajien määrä on noussut todella paljon, ja he odottavat minulta ihan tavallisen arjen jakamista.

– Saan todella paljon viestejä, mikä on aivan ihanaa. Minulla on useampi kymmenen seuraajaa, jotka kuvittelen jo melkein kavereiksi, vaikken ole heitä koskaan nähnyt. Jos he vaihtaisivat profiilikuvaa, en tietäisi, keitä he ovat, Salo nauraa.

Hän haluaa olla hyvin aktiivinen seuraajiensa kanssa. Poikansa syntymän jälkeen Salo sai yli 700 viestiä.

– Haluan edelleen vastata kaikille, ja otin siitä sellaisen projektin, että aina, kun imetin, niin vastailin ihmisille. Se vei ihan tajuttomasti aikaa, ja kun todella monet vielä vastasivat niihin takaisin, Salo muistelee.

Blogin kirjoittamiseen Salo varaa hieman enemmän aikaa.

– Sen kanssa on välillä vaikea pysyä vauhdissa, kun tämä pikkumies ei nuku koskaan, Salo hymähtää sylissä olevalle vauvalleen.

Vaikka vaikuttaja onkin, Salo selviää vähillä teknisillä välineillä.

– Minulla on hyvä kännykkä, jossa on hyvä kamera.