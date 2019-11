Jättitehdas Uumajasta kävi etsimässä yrityksiä Vaasasta

VAASA

Maailman isoimpiin metsäkoneiden valmistajiin lukeutuva Komatsu Forest rakentaa Uumajaan Ruotsiin yhtiön suurimman, hiilidioksidineutraalin tuotantolaitoksen. Tontti vuonna 2021 valmistuvaa uutta tehdasta varten odottaa jo valmiina.

Tehtaanjohtaja Martin Ärlestig Uumajasta kävi tiistaina Vaasassa, Wasa Innovation Centerissä, esittelemässä jätti-investointia ja etsimässä Pohjanmaalta yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja tuotetoimittajia.

Ärlestigin mukaan tehdashankkeen taustalla on luja usko puutuotteiden kysynnän kasvuun ja metsäteollisuuteen tulevaisuuden alana.

Alan on tosin muututtava ajan mukana. Lähivuosina tuotteiden laatu, turvallisuus ja ympäristöä säästävät ratkaisut ovatkin Ärlestigin mukaan yhä tärkeämpiä.

Uumajassa uskotaan myös siihen, että entistä tehokkaampi, digitalisoitu tehdas parantaa tuotantovarmuutta entisestään.

Onnistuakseen hanke vaatii entistä enemmän erikoistunutta osaamista ja uudentyyppisiä innovaatioita. Juuri niitä Ärlestig toivoi löytävänsä Pohjanmaalta.

Pitkän päivän päätteeksi teknologiakeskus Merinovan kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija Triinu Varblane vakuutti, ettei Ärlestig käynyt Vaasassa turhaan.

Vierailu osoittautui jättimenestykseksi.

– Ärlestig sanoi suoraan, ettei hän olisi uskonut tilaisuuden onnistuvan näin hyvin. Yleensä vain noin yksi kymmenestä yrityksestä, joita hän tapaa, on tuleva kumppani. Nyt hän sanoi, että kymmenestä yrityksestä viisi oli sellaisia, joita hän aikoo tavata uudestaan, Varblane hehkuttaa.

– Komatsulla ei tule olemaan helppoa. He joutuvat karsimaan joukosta pois myös hyviä kumppaniehdokkaita.

Myös tilaisuuteen osallistuneiden palaute Ärlestigin tapaamisesta oli poikkeuksellisen lupaavaa.

– Palaute melkein kaikista yrityksistä oli todella positiivista. Moni sanoi, että kerrankin joku ymmärsi sitä, mitä teemme. Harvoin paikallisilla yrityksillä on näin konkreettinen mahdollisuus todellakin aloittaa yhteistyö niin ison tekijän, kuin Komatsu Forestin kanssa, Varblane sanoi.

Yritystapaamisen innovaatiokeskuksessa Vetokannaksella järjestivät Merinova ja Vasek.

Ärlestigin vierailu houkutti Vaasaan yli 70 yhteistyöstä Komatsun kanssa kiinnostunutta yritystä pohjalaismaakunnista.

Potentiaaliset yhteistyökumppanit jonottivat päästäkseen juttusille Ärlestigin kanssa. Jonottajien joukossa oli myös insinööri Edward Stenman Mikronixilta Vaasasta.

Nopeasti kasvanut oululaisyritys, jonka päätoimialaa ovat säteilylaitteiden ja elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus, herätti Ärlestigissä kiinnostusta.

– Hän sanoi, että tämä on hyvä juttu ja kutsui käymään. Tietysti aion mennä, Stenman hehkutti.

Yrityksellä on Stenmanin mukaan hihassaan huipputeknologiaa hyödyntävä harvinainen valtti:

– Kenelläkään muulla koko Suomessa ei ole sellaista uuteen teknologiaan perustuvaa tuotetta kuin meillä. Vastaavanlaisia on, mutta ei ihan samanlaista.

Mutta mikä tuote sitten on?

– Kyseessä on positioanturi, jota käytetään hydraulisylinterissä. Voi olla, ettei koko maailmassa ole vastaavaa, Stenman lisää päälle.

Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n toimitusjohtaja Angelique Irjala kävi Vaasassa esittelemässä Ärlestigille alueensa yrityksiä. Sopivia yhteistyökumppaneita uumajalaisille Kristiinankaupungista ja Kaskisista löytyisi esimerkiksi sähkö- ja logistiikka-aloilta.

Irjala kiittelee suuryrityksen johtohenkilön luontevaa, mutkatonta ja palvelualtista suhtautumista myös pieniin yrityksiin.

– Ärlestig oli todella kiinnostunut, halusi tietää enemmän ja neuvoi eteenpäin. Tämä on tietysti aivan valtava mahdollisuus myös pienille yrityksille päästä mukaan.

Mutta mitkä sitten ovat pienten pohjalaisyritysten valtit yhä kovenevassa kansainvälisessä kilvassa?

– Olen miettinyt sitä. Suuryritykset etsivät kumppaneikseen yrityksiä, jotka ovat pieniä, nopeita ja ketteriä liikkeissään. Jos kohdalle tulee jokin erikoistarve, pienyritys voi muuntaa tuotantoaan nopeasti ilman monimutkaisia prosesseja.

Yksi tärkeä valtti kansainvälisillä markkinoilla on aina luotettavuus.

– Kyllä. Meidän maineemme on sellainen, että me pidämme sanamme. Kun jotakin on luvattu, se myös pidetään.

Pienten yritysten ongelmana voi tosin olla se, ettei isoja tilausmääriä pystytä toimittamaan.

– Se on haaste, mutta yrityksillämme on oltava myös isoja yhteistyökumppaneita, että ne uskaltavat kasvaa, investoida ja palkata lisää väkeä, Irjala sanoo.

Irjalan mukaan myös työvoimapula on kasvua vaikeuttava ongelma. Usein siitä puhutaan kuitenkin harhaanjohtavasti.

Todellisuudessa aina edes paikallinen elinkeinokeskus ei tiedä, millaista työvoimaa yritykset tarkalleen ottaen tarvitsisivat. Työpaikoista ei aina ilmoitella julkisesti.

Paikalla kävi myös niitä, joiden kanssa Komatsulla on jo yhteistyötä.

Heidän joukossaan oli Kurikassa toimivan Fortaco Ostrobothnia Oy:n myyntipäällikkö Tomi Metsä-Ketelä.

– Halusin kuulla Komatsun suunnitelmista Uumajassa. Heidän logistiikkansa ja se, miten he painottavat ympäristöystävällisyyttä, kuulosti kiinnostavalta. Kyse ei ole pelkästä rakennuksesta, vaan kaikesta muustakin, Metsä-Ketelä muistutti.