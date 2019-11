Janne Koskela muutti Ideaparkin avaaman työmahdollisuuden perässä pitkän matkan päästä Seinäjoelle: ”Tämä oli minulle hieno mahdollisuus päästä eteenpäin”

SEINÄJOKI

Urheiluliike XXL:ssä työskentelevä Janne Koskela muutti Porista Seinäjoelle Idaparkista varmistuneen työpaikan myötä. Koskela työskenteli aiemmin myyjänä Porin myymälässä, mutta Seinäjoella hän vastaa urheiluosastosta.

– Kun selvisi, että tänne tulee Ideapark, jonne XXL avaa myymälän, aloin heti kehitellä ajatusta kotiseudulle palaamisesta. Samalla tämä oli minulle hieno mahdollisuus päästä eteenpäin, kurikkalaislähtöinen Koskela myhäilee.

Viime kuukaudet ovat olleet intensiivisiä. Kun työpaikka selvisi, Koskela alkoi suunnitella muuttoa Satakunnasta Etelä-Pohjanmaalle puolisonsa kanssa. Perheeseen kuuluu myös 1-vuotias tytär. Koskela muutti Seinäjoelle edeltä ja perhe perässä.

– Kaikki on järjestynyt yllättävän hyvin ja helposti. Joupista löytyi sopiva vuokra-asunto rivitalosta ja tyttärellemme järjestyi hoitopaikka vuorohoitoa tarjoavasta päiväkodista. Kaikki yhteydenpito on ollut sujuvaa, hän kiittelee.

Perhe tuli Seinäjoelle jäädäkseen. Koskela tosin naurahtaa, että siinä oli aluksi pureskeltavaa raumalaislähtöiselle puolisolle.

– Jonkin verran keskustelimme asiasta, koska hänelle tämä oli hyppy tuntemattomaan. Minun oli helppo palata, sillä täällä on niin paljon tuttuja entuudestaan.

Pariskunta katsoi etukäteen jo puolisollekin työpaikkoja Seinäjoelta, mutta he päättivät, että puoliso on ensimmäisen kuukauden lapsen kanssa kotona muuton jälkeen, jotta lapsi saa rauhassa tottua uuteen ympäristöön. Lopulta myös puolison työkuviot loksahtivat nopeasti paikoilleen.

– Aiotusta kuukaudesta meni kaksi viikkoa ja hän sai vakituisen työpaikan hoitoalalta. Työt alkoivat marraskuun alussa, Koskela kertoo.

Koskela pohtii, ettei välttämättä olisi palannut kotimaakuntaansa ilman Ideaparkia ja sen avaamaa työmahdollisuutta.

– Jos katson asiaa muualla päin asuneena, niin Ideapark tekee äärimmäisen hyvää Seinäjoelle. Kaupungista tulee kiinnostava paikka vähän kauempanakin asuville. Laajalla säteellä on todella paljon potentiaalista asiakaskuntaa.

Ideaparkin XXL:n tavaratalopäällikkö Taija Lappalainen kertoo, että urheiluliikkeen työntekijät ovat pääosin Seinäjoelta. Yksi kulkee Tervajoelta, yksi Ylistarosta. Koskela oli ainut, joka muutti Seinäjoelle työn perässä.

– Tällä hetkellä työntekijöitä on 48 ja kahta vielä haemme. Osa työntekijöistä on kokoaikaisia ja lisäksi osastoilla on osa-aikaisia työntekijöitä eri tuntisopimuksilla. Ammattikorkeakoulusta esimerkiksi on monta opiskelijaa, jotka työskentelevät opintojen ohessa.

Lappalainen itse siirtyi urheiluliikkeeseen Torikeskuksen KappAhlin myymäläpäällikön paikalta. Hän aloitti uudessa työssä jo heinäkuussa ja alkoi kasata ympärilleen tiimiä.

– Kun näin, että XXL tulee Seinäjoelle, tiesin heti, että tämä on minun paikkani. Urheilu ja harrastukset ovat perheessämme ykkösjuttuja, hän kertoo.

Lappalaisen mukaan sopivat työntekijät liikkeeseen löytyivät helposti.

– Olen todella tyytyväinen. Pakka on hieman elänyt alkuperäisestä, mutta aika hyvin on pysynyt porukka, minkä valitsin.

Seinäjoen elinvoimajohtaja Erkki Välimäki on tyytyväinen Ideaparkin työllistämisvaikutuksiin. Alusta lähtien on puhuttu, että keskus työllistää 1 000 työntekijää. Kaupungin jo ennestään hyvä työllisyystilanne kohentuu Ideaparkin myötä. Työllisyysaste on Välimäen mukaan 72–73 prosenttia.

– Meillä on ylipäätään niukasti työvoimaa työttöminä tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolella. Sellainen erityisyys työttömien rakenteessa kuitenkin on, että nuorten suhteellinen osuus työttömistä on meillä korkea. Ideapark tuo monella tavoin työllistymismahdollisuuksia nuorille. Tarjolla on varmasti esimerkiksi paljon osa-aikatyötä.

Välimäen mukaan työvoiman saatavuuden haaste on jatkuva. Seinäjoella on hänen mukaansa kuukausitasolla koko ajan 900 työpaikkaa auki.

– Hyvästä henkilökunnasta on ainakin ravintola-alalla kova kilpailu. Ideapark tuo tarjontaan merkittävän lisän, hän sanoo.

Into Seinäjoen toimitusjohtaja Leena Perämäki on kuullut kauppakeskuksen yrityksistä, että hakijoita on ollut hyvin.

– Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä hakijoiden määrään ja osaamiseen, Perämäki kertoo.

TE-toimiston yritysasiantuntija Marja-Elina Kivisaari sanoo samaa. Kauppakeskus on hänen mukaansa haluttu työpaikka.

– Paikat ovat täyttyneet hyvin. Sitä vähän jännitimme, mitä tapahtuu, kun irtisanoutumisajat päättyvät, tuleeko muualle tarvetta kuinka paljon. Jonkun verran paikkoja on nyt avautunut keskustassa. Kokeista on valtava pula tällä hetkellä. Osaavalle henkilökunnalle on kysyntää, Kivisaari sanoo.