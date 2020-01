Jakk-vyyhti saamassa pisteen Kurikassa: valtuusto päätti peruuttaa vahingonkorvauskanteensa

KURIKKA

Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus Jakkiin liittyvä oikeudenkäynti on saamassa pisteen myös viimeiseen sivuhaaraansa. Kurikan kaupunginvaltuusto päätti maanantaina peruuttaa asiaan liittyvän vahingonkorvauskanteen.

Jakkille saatiin 2000-luvun alkupuolella perusteetta kymmeniä miljoonia euroja valtionosuuksia, mistä hovioikeus antoi viime vuonna viimeiset rikostuomiot.

Jutusta jäi kuitenkin tuolloin vielä avoimeksi sen vahingonkorvaushaara, jonka käräjäoikeus oli aiemmin irrottanut erilliseksi asiaksi. Siinä kunta vaati yli 1,5 miljoonaa euroa korvauksia kunnan entiseltä tilintarkastajalta.

Tilintarkastajaa vastaan nostetut syytteet kuitenkin hylättiin viime vuonna hovioikeudessa, joten kaupunki katsoo viisaimmaksi luopua myös vahingonkorvausvaatimuksista. Vaatimuksilla ei nähdä olevan menestymisen mahdollisuuksia.

Valtuuston päätös syntyi ilman keskustelua, koska valtuutetut kävivät asiasta ennen kokousta sisäisen keskustelun.

Kaupungin on kuitenkin korvattava vastapuolelle asiasta aiheutuneet kulut. Alustava kuluvaatimus on 151 688 euroa, josta on sovittava joko vastapuolen kanssa tai jätettävä summa oikeuden ratkaistavaksi.

Kaupunki pitää vaatimusta selvästi ylimitoitettuna, joten valtuusto päätti jättää vaatimukset oikeuden ratkaistaviksi. Toivomuksena on saada summaa huomattavasti pienemmäksi.