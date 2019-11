Ja lehden nimi on: Ilkka-Pohjalainen! – Uuden maakuntalehden päätoimittaja tekee paluun juurilleen

Uuden pohjalaisen maakuntalehden toimittajan ura alkoi tässä talossa 34 vuotta sitten syyskuun 1. päivä 1985.

Uuden maakuntalehden, joka saa nimekseen Ilkka-Pohjalainen, päätoimittajaksi on valittu molempien pohjalaismaakuntien hyvin tuntema viestinnän moniottelija Markku Mantila, 55.

Mantila on työskennellyt aikaisemmin Pohjalaisen päätoimittajana vuodet 2002–2009, jonka jälkeen hän siirtyi vuosiksi 2009–2014 päätoimittamaan sanomalehti Kalevaa.

Miten aiot vakuuttaa pohjalaislukijat, että he ottavat uuden lehden omakseen?

– Meidän täytyy osoittaa joka päivä, että meistä on alueen ihmisille hyötyä.

Vanhan koulukunnan journalistiksi itsensä tunteva Mantila ei usko mihinkään taikatemppuihin.

– Siteerataan haastateltavia oikein, kysytään tarkentavia kysymyksiä, jos jokin asia jää epäselväksi, kertoo Mantila, jolla on paljon työkokemusta ja tietoa myös yhteiskuntaa kalvavien valemedioiden toimintatavoista.

Uuden maakuntalehden nimeksi valittiin Ilkka-Pohjalainen.

Olemmeko me edelleen maakuntalehti?

– Kyllä me olemme. Oikeastaan olemme kahden maakunnan lehti. Olemassaolomme perustuu siihen. Maakunnissa ihmiset luottavat meihin.

Kalevan jälkeen Mantila ehti työskennellä varsinaisella näköalapaikalla valtioneuvoston viestintäjohtajana marraskuusta 2014 marraskuuhun 2017.

Ilkka- Pohjalainen saakin Mantilasta päätoimittajan, joka on erittäin hyvin verkostoitunut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuonna 2018 hänet nimitettiin Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäälliköksi, jossa hänellä on viimeistelyä vaille vielä yksi työ jäljellä. Mantila viimeistelee vielä raporttinsa Kaukoidästä ennen kuin aloittaa virallisesti päätoimittajana 27.1.2020.

Mantila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja hänen pääaineensa Turun yliopistossa oli valtio-oppi. Hänellä on myös M.Sc.-tutkinto London School of Economicsista.