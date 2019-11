Isot investoinnit saatu valmiiksi – Eskoon budjettivuodesta tulossa ylijäämäinen

SEINÄJOKI

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto hyväksyi perjantaina vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Kuntayhtymän ensi vuoden tuloiksi arvioidaan 27,3, miljoonaa euroa, josta suoritteisiin perustuvaa kuntalaskutusta on 23,8 miljoonaa euroa. Suoritteiden hintoja ei ole korotettu, vaan ne ovat vuoden 2019 tasolla.

Menojen määräksi arvioidaan 25,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstökuluja on 20 miljoonaa euroa. Palkkoihin on laskettu 1,5 prosentin korotus. Menoihin sisältyy myös kehitysvammaprofessuuri, jonka kulu vuodelle 2020 on 175 000 euroa.

Neuropsykologian tutkimusprofessuuri on käynnistetty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Eskoon lisäksi rahoittajana on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Myöhemmin mukaan on tulossa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Vuosikate on budjetissa 1,45 miljoonaa euroa ja poistot 1,3 miljoonaa euroa. Valtuusto on vahvistanut syyskuussa uudet poistosuunnitelman perusteet. Tilikauden ylijäämä on poistoerokirjauksen jälkeen 190 000 euroa.

Kuntayhtymän investoinnit, yhteensä 200 000 euroa, koostuvat Kärjen kortteerin ilmastoinnin korjauksesta, sade- ja aurinkokatoksen rakentamisesta Kotopihlajaan sekä pääosin vuodelle 2019 ajoittuvien it-ohjelmistohankintojen loppuunsaattamisista.

Ensi vuoden lopussa kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa 22,7 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymä siirtyi tänä vuonna uusittuun palvelurakenteeseen ja uusiin kiinteistöihin. Palvelurakennetta hahmotetaan uudelleen niin, että koko yhtymän tuotepaketti olisi tarjolla mahdollisuuksien mukaan Seinäjoella, Vaasassa, Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa.

Laitosrakenteen muutos on toteutettu niin, että jäljellä on kuusi pitkäaikaista lapsille suunnattua laitospaikkaa. Kaikki muut asumisen eri palvelut on toteutettu avohuollon rakenteessa.

Eskoon ja Seinäjoen kaupungin välisellä yhteistoimintasopimuksella kuntayhtymä ostaa vuoden 2020 alusta kirjanpitopalvelut Seinäjoen kaupungilta. Samalla Eskoon taloushallinnosta siirtyy kaksi työntekijää Seinäjoen kaupungin palvelukseen.

Sosiaaliasiamiestoiminta jatkuu yhteensä 17 kunnan alueella. Henkilökohtaisen avun keskuksen palveluja tarjotaan kaikille jäsenkunnille, joista mukana on 15 kuntaa. Puhevammaisten tulkkien palveluja järjestetään Kelan rahoittamina.