Ilkka-Yhtymä ostaa osake-enemmistön pilvipalveluja tuottavasta ohjelmistoyrityksestä

Ilkka-Yhtymä on keskiviikkona hankkinut osake-enemmistön oululaisesta, pilvipalveluja tuottavasta ohjelmistoyrityksestä Liana Technologies Oy:stä.

Yhtiön pörssitiedotteen mukaan kyseessä on Suomen suurin markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava yritys. Sillä on toimipisteet Oulun lisäksi Tukholmassa, Pariisissa, Münchenissa, Dubaissa ja Hongkongissa.

Osakkeista (67 prosenttia) maksettu kauppahinta on noin 15 miljoonaa euroa. Kauppahinta on rahoitettu kassavaroilla ja kauppasumma on maksettu kaupantekohetkellä.

Liana Tecnhologies -konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 14,2 miljoonaa euroa ja yritys teki 0,3 miljoonaa liiketappiota. Konsernin henkilöstömäärä on noin 210.

Yrityskaupan myötä Ilkka-Yhtymä laajentaa toimintaansa perinteiseltä media-alalta digitaaliseen markkinointi- ja viestintäteknologiaan. Konserni saa valikoimaansa uusia digimarkkinoinnin ja -viestinnän palveluita, lisää ammattitaitoista henkilöstöä sekä merkittäviä uusia pitkäaikaisia asiakkuuksia.