Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajan lukijalupaus: ”Niin kauan, kun voin toimittaa tätä lehteä, se on maakuntien lehti”

– Ajattelin, etten palaisi enää uutistyöhön, mutta tämä on niitä töitä, jollaisia tulee eteen vain kerran elämässä, ja jolle ei sanota ei, maakuntalehti Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajaksi valittu Markku Mantila , 55, perustelee.

– Tämä on paljon enemmän kuin päätoimittajan homma. Tämä on historiallinen juttu, hän jatkaa.

Mantila työskentelee yksikönpäällikkönä Naton viestintäkeskuksessa Latvian Riiassa tammikuun puolivälin tienoille ja aloittaa Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajana maanantaina 27.1.2020.

Mikä on uuden päätoimittajan lukijalupaus?

– Niin kauan, kun voin toimittaa tätä lehteä, se on maakuntien lehti, sanoo Mantila, joka tunnetaan alueella Pohjalaisen päätoimittajana vuosilta 2002–2009.

– Minun aikanani tämä lehti ei tule koskaan olemaan mikään mainoslehti, vaan journalistinen tuote, ja me sivallamme ihan ketä tahansa silloin kun sen hetki on, Mantila lupaa.

– Uskon näihin maakuntiin. Media ei elä tyhjästä, vaan sillä pitää olla riittävä aluetalous. Ja toisinpäin. Talous tarvitsee alustaa.

Miten uusi päätoimittaja aikoo vakuuttaa yhdistyvän Ilkan ja Pohjalaisen lukijat, että he ottavat uuden Ilkka-Pohjalaisen omakseen?

– Ei siinä ole mitään taikatemppua. Meidän pitää tehdä perustyö hyvin. Ja osoittaa kummallekin maakunnalle, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalle, että niiden väki tarvitsee meitä.

– Tarjontaa on hirveän paljon. Siitä massasta erottuminen on koko ajan vaativampaa, joten ei tämä helppo rasti tule olemaan, Peräseinäjoella aikuisuuteen varttunut Mantila tunnustaa.

Vanhan journalistikoulukunnan kasvatiksi tunnustautuva Mantila on seurannut ja paininut pitkän aikaa valeuutisten kanssa ja tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että vanha kunnon perusjournalismin uusi päivä tulee kohta.

– Ihan senkin takia, että kun on tällaiset brändit kuten Ilkka ja Pohjalainen, voi tuotteen käteen ottaessaan uskoa ja luottaa siihen, että se on toimitettu alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Toisin sanoen lukija tietää, mitä saa.

Viime keväänä Markku Mantila sanoi Nykypäivän haastattelussa, että valeuutisista on tullut osa Venäjän ulkopolitiikkaa . Suomi on hänestä varautunut kuitenkin hyvin Venäjän vaikuttamisyrityksiin.

– Tiedämme, että noin 80 prosenttia valeviestinnästä sosiaalisessa mediassa on peräisin Venäjältä, Mantila sanoi tuolloin.

– Tämä on pitkä juoksu ja uutiskoneen pitää toimia joka päivä hyvin. Tehdään rauhallista, varmaa ja tarkkaa uutistyötä on se alusta sitten printti tai digitaalinen alusta. Siitä se luottamus tulee.

Kuten tiedetään, luottamuksen syntyminen kestää kauan, mutta sen voi menettää päivässä.

– Kun tehdään haastattelu, haastateltavat ovat olemassa, siteerataan oikein ja jos ei ymmärretä jotain, kysytään ja varmistetaan. Siitä se lähtee.

– Joka päivä täytyy osoittaa sille henkilölle, joka meidän palveluistamme maksaa, että meistä on hänelle jotain hyötyä.

Kriittinen lukija saattaa kysyä olemmeko edelleen maakuntalehti, aluelehti tai jotain siltä väliltä. Mitä me olemme?

– Kyllähän tämä maakuntalehti on. Tai voisi käyttää enemmänkin ilmaisua maakuntien lehti, koska levikkialueella on kaksi maakuntaa.

– Meidän olemassaolomme perustuu maakuntiin, ja siihen, että väki uskoo meihin. Siitä se kaikki hyvä lähtee. Jos me emme onnistuta kotikentällä, ei sitten onnistuta oikein muuallakaan.

Verkostoistaan tunnetun Mantilan kunnianhimo ei pysähdy maakuntarajojen sisälle.

– Siihen päälle tulee tietysti se, että olemme kansallisesti painavia. Teemme työtä joka huomataan ja jota arvostetaan myös muualla.

Miten saamme uusia lukijoita?

– Täytyy pitää mieli avoimena ja kokeilla pikkuisen sellaista, joka tuntuu epämukavalta. Digitaalinen maailma on siitä kiva, että jos siellä menee jokin mönkään, se ei ole aivan niin kohtalokasta kuin printin puolella. Vaikka mahdolliset mokat jäävät nettiin ikuisiksi ajoiksi, voit kuitenkin muuttaa tekemisen tapaa nopeammin kuin printin puolella, sanoo Mantila ja kääntää verkkojournalismin ketteryyden samalla mahdollisuudeksi.

Uusi informaatioympäristö on hirveän nuori, jossa internet ja sähköposti olivat vasta alkusoittoa. Sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebook avattiin reilut 15 vuotta sitten vuonna 2004 ja yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitter vain paria vuotta myöhemmin 2006.

– Mitä on viiden vuoden päästä, on mahdoton sanoa, koska kaikki tapahtuu niin hirvittävän nopeasti. Muutoksen ymmärtäminen ja siinä kiinni pysyminen on aivan ehdottoman tärkeää.

– Sisällön tekeminen sinällään ei muutu. Sen pitää olla hyvää, viihdyttävää, tarkkaa ja oikeata. Pitää vain keksiä, missä uudet sukupolvet liikkuvat.

Ei taaskaan mitään rakettitiedettä, vaan ympäristön tarkkailua ja sen muutoksiin reagoimista.

– Ja sen hyväksymistä, että joskus se menee mäkeen, Mantila painottaa rohkeaa kokeilemisen kulttuuria.

Miten lukijat totutetaan digitaalisuuteen?

Se on Mantilasta elämän ja kuoleman kysymys.

– Rakas kilpailija Yle pitää esimerkiksi digikursseja ja heillä on digilähettiläs, joka keskittää kovasti ajatuksia seniorikansalaisiin.

– Olisiko meillä pohjalainen digikurssi, jossa otetaan vaikka joku Anttoo, 73, Kauhavalta tyyliin: "Minen en oo koskaan aipädiä avannu, enkä tuu koskaan avaamahan". Sitten hänelle näytetään, mitä sieltä löytyy. Jotain tämän tyyppistä meidän pitää varmaan miettiä.

– Vaikka printti pitää vielä pintansa, digi tulee lujaa. Postin lakko vauhdittaa sitä, että uusien kanavien käyttö lisääntyy sekä fyysisen jakelun että digin puolella, Mantila tietää.

Miten päätoimittaja Mantila puolustaa maakuntia?

– Koetan tuoda esille alueen vahvuuksia ja sitä, ettei kumpikaan maakunta ole kaukana isoista keskuksista. Täältä pääsee asioimaan muualle, jos on tarvetta. Täällä pystyy elämään aika laadukkaasti. Paljon halvemmalla kuin pääkaupungissa, jossa on aivan uskomattomat elinkustannukset asunnoista lähtien.

– Koska molempien maakuntien työpaikkakehitys on hyvä, täällä on mahdollista menestyä ja pärjätä.

Mantilan mukaan vielä paljon isompi strateginen kysymys on, miten saada Seinäjoki ja Vaasa huomattavasti parempaan strukturoituun yhteistyöhön.

– Jos maakunnat aikovat pärjätä alueiden kilpailussa.

Yhteisiä nimittäjiä on löydettävä ja saatava sitä kautta lisää aktiviteettia, jolla taklataan muun muassa ennusteiden negatiivinen väestökehitys.

Nykykuviossa Helsinki–Turku-Tampere-kolmio täyttyy ja kehittyy.

– Panostukset menevät sinne, puhutaan tunnin junasta ja muusta.

Mantilan mielestä pitäisi päästä kehittämään innovaatioita, jotka hyödyttävät kumpaakin maakuntaa, niiden keskuskaupunkeja ja kasvattaa sitä kautta alueen painoarvoa.

– Olisiko mahdoton juttu, kun Vaasan rata on saatu sähköistettyä, että tehtäisiin pistoraide Vaasan lentokentälle. Tsekkaat laukkusi jo rautatieasemalla ruumaan ja ajat junalla Vaasan lentokentälle ja lennät eteenpäin vaikka minne.

Ilman lobbausta jää jalkoihin

Mantila uskoo, että vanhaan tapaan omaan pussiin pelaamalla on mennyt paljon tilaisuuksia ohi.

Vaasaan havitellusta akkutehtaastakin tulevalla päätoimittajalla on tuntuma, että piippuun jäi vielä panoksia.

– Siinä kun olisi pantu voimia yhteen ja lobattu paljon paljon raaemmin kuin mitä nyt tehtiin. Reissattu vähän ja prässätty poliitikkoja enemmän Suomen päässä. En tiedä, olisiko tilanne ollut toinen, mutta tämän tyyppiset yhteisharjoitukset jo auttavat lähentymään toisiaan.

Markku Mantilan ollessa valtioneuvoston viestintäpäällikkönä 2014–2017 Helsingissä lappasi monenlaista porukkaa.

– En kyllä muista esimerkiksi tavanneeni Vaasan tai Seinäjoen kaupungin johtoa siellä koskaan lobbaamassa tai pyytämässä pääministerin tapaamista tai muuta. Jos ovat käyneet, ovat he tehneet sen hyvin salaa.

– Lobbaaminen on tylsää hommaa, Suomessa valtavan aliarvostettua ja jopa vähän vihattuakin. Mutta jos sitä ei tee, jää jalkoihin.

Miten aiot näkyä maakunnissa?

– Yritän tavata niin paljon väkeä, kun vaan pystyn. Ihan laajasti laidasta laitaan. Aion käydä paljon alueella, kun otan homman vastaan.

Ensiksi täytyy tietysti aloittaa talon sisältä ja päivittää tietämys toimituksen tekemisestä.

– Koetan tavata kummassakin maakunnassa kuntajohtajia, maakuntaliittojen johtoa, yrityksiä, järjestöjen edustajia ja puolueitten aluejärjestöjen ihmisiä. Siinä oppii ja kuulee maakuntien agendan.

Missä aiot asua?

– Kotipaikkani pysyy varmasti Helsingissä, koska vaimo työskentelee siellä. Mutta hankin kämpän täältä vuokralle. Vietän hyvin paljon aikaa sekä Seinäjoella että Vaasassa. Päätoimittajan täytyy olla läsnä näissä maakunnissa.

Tehtävä Riiassa täytyy saattaa vielä loppuun.

– Kaukoitää koskeva raportti on melkein valmis. Se täytyy saattaa valmiiksi, ettei se jää seuraajien vaivaksi.

Ennen asettumistaan Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle Mantila aikoo olla käytettävissä va päätoimittajien Pia Hunnakon ja Mikko Kallionpään suuntaan, jos hänen mielipidettään kaivataan ennen virallista starttia.

Millaisen pomon toimitus sinusta saa?

– Olen aika suurpiirteinen, enkä tykkää hirveästi detaljeista, sanoo Mantila sanoutuen irti samalla mikromanageroinnista.

– Kun pyydän tekemään jotain, en tule viereen sanomaan soita tuolle ja tuolle. Enkä tule olkapään taakse kurkkimaan, miten etenee.

– Toimituksessa on aikuisia, koulutettuja ja älykkäitä ihmisiä, jotka osaavat ajatella itsenäisesti. Tärkeintä on miten juttuja syntyy.

Henkilöstöjohtamisen puolella Mantila myöntää saaneensa joskus kritiikkiä, että on liian hätäinen.

– Tykkään, että asiat tapahtuvat ja menevät äkkiä eteenpäin. Siinä olen koettanut kouluttaa itseäni, että olen pikkuisen hitaampi. Myös se auttaa, että vanhempana muuttuu pikkuisen hitaammaksi, Mantila lohkaisee.

– Koen olevani kokenut päällikkö. Olen aika verkostoitunut sekä Suomessa että ulkomailla. Tunnen hirveän paljon väkeä ja saan kyllä kontakteja, jos on tarvetta.

– Tärkeintä on olla uskottava ja luotettava tekemällä sen, minkä lupaa.

Näin Mantilan toimittajan ura alkoi

Uuden pohjalaisen maakuntalehden toimittajan ura alkoi tässä talossa 34 vuotta sitten syyskuun 1. päivä 1985.

– Aamulla mietin, että kuinka kaikki asiat menevät vähän niin kuin itsestään. Halusin kokeilla pystynkö toimittajan töihin. Kävelin tähän taloon ikään kuin muina miehinä tapaamaan Martti Kaakista, joka oli siihen aikaan Ilkan toimituspäällikkönä.

– Sanoin, että haluaisin tulla toimittajaksi.

– Martti kysyi, oletko tehnyt mitään alaan viittaavaakaan aikaisemmin.

– En ensimmäistäkään juttua, vastasi Mantila.

Mantila lupasi työskennellä tarvittaessa vaikka kuukauden ilmaiseksi, jos pääsee kokeilemaan.

– Jostakin syystä Martti innostui, otti töihin ja maksoi palkkaakin heti alusta lähtien.

Siitä alkoi paria vuotta aikaisemmin ylioppilaaksi päässeen toimittajuus.

– Silloin oli sellainen tapa, että oli vuosiharjoittelijoita ja kesätoimittajia, jotka olivat monesti opiskelijoita. Kun kesätoimittajat palasivat opiskelemaan, otettiin 1-2 harjoittelijaa vuodeksi. Minulla kävi niin sanotusti mäihä ja olin Ilkassa -85 syksystä aina kesään -86 asti ja lähdin sitten vasta opiskelemaan.

Sen jälkeen Mantila teki kesätoimittajan töitä Ilkassa kesät 1987 ja 1988, jonka jälkeen journalistin työt veivät Turun Sanomiin, jossa Mantila opiskeli pääaineenaan valtio-oppia ja sivuaineenaan poliittista historiaa.

Kauanko Turun Sanomissa meni?

Aloitin marraskuun lopussa 1988 ja minut nimitettiin taloustoimittajaksi toukokuussa 1990 ja olin vuoden 1994 loppuun taloustoimituksessa.

– Olin sitä ennen uutistoimittajana. Urheilussakin olin kuusi viikkoa ja se riitti minulle ja varmaan työnantajallekin, huumoristaan tunnettu Mantila lohkaisee.

Ulkomaantoimittajanakin eteen tuli jotain lyhyitä pätkiä.

– Saatoin tehdä jopa niin, että tein aamuvuoron taloustoimituksessa ja iltavuoron ulkomaan toimitukseen.

Valmistuttuaan valtiotieteen maisteriksi Turun yliopistosta Mantila sai stipendin ja kävi vielä Brittein saarilla opiskelemassa M.Sc.-tutkinnon London School of Economicsissa.

Miehen tie vei Ilkassa ja Turun Sanomissa 1985–1994 vietettyjen vuosien jälkeen ulkoasiainministeriön palvelukseen, jonne hän siirtyi vuonna 1995 toimien siellä vuoteen 2002 saakka muun muassa Soulin ja Madridin lähetystöissä lähetystösihteerinä. Vuonna 2002, aika tarkalleen 17 vuotta sitten joulukuun 1. päivä oli Mantilan ensimmäinen työpäivä Pohjalaisessa päätoimittajana. Pohjalaisesta hän siirtyi vuonna 2009 Kalevan päätoimittajaksi.

Sen jälkeen Mantila oli valtioneuvoston viestintäjohtaja marraskuusta 2014 marraskuuhun 2017.

– Päätin valtioneuvostosta lähdön jälkeen, etten enää koskaan mene toisen töihin. Se päätös kesti kuusi kuukautta. Minulta kysyttiin, kiinnostaisiko lähteä Riikaan tähän nykyiseen tehtävään.

Vuonna 2018 Mantila nimitettiin Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäälliköksi Latvian Riikaan. Viestintäkeskus perustettiin vuonna 2014 Ukrainan sodan jälkimainingeissa.

Kyseessä on asiantuntijaelin, joka tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä informaatiovaikuttamisesta.