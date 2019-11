Ilkka 40 vuotta sitten: Sepsiläisillä kulunut kausi yhtä juhlaa

Ilkka 17.11.1979Iloiset ilmeet kaikkien sepsiläisten kasvoilla ja ylitse pursuavan onnellinen tunnelma kuvasivat hyvin Sepsi-78:n ja Sepsien juhliessa historian menestyksekkäintä vuotta. Olihan nyt saavutettu kauan haaveiltu päämäärä mestaruussarja.

Paitsi menestys seurojen toimintaan on kuulunut tänä vuonna entistä vilkkaampi työ yhä lisääntyvän juniorijoukon parissa. Kaikkiaan 260 poikaa on ollut tiiviissä johdetussa harjoituksissa. Kaiken juniorityön hoitaa Sepsit.

Kauppaoppilaitoksella järjestetyssä tilaisuudessa avauspuheen piti Sepsi 78:n puheenjohtaja Aarne Rosenlund, joka kiitti kaikkia sepsiläisiä seurojen eteen tehdystä menestyksekkäästä työstä.

Kauko Salo teki yhteenvedon seurojen toiminnasta ja juhlan päätti Sepsit ry:n puheenjohtaja Eero Lähdesmäki.

Sepsien junioreissa on ollut mukana 260 poikaa, joille virallisia otteluja on kertynyt 97. Liiton sarjoissa pelattiin 34 ottelua ja piirisarjoissa 63.

Sepsien sisähalliturnaus maaliskuussa keräsi satakunta poikaa. Nappulafutis keräsi keväällä ja syksyllä 205 junioria, jotka pelasivat 60 ottelua.

Ilkka 17.11.1979 Seinäjoelle tulee vuodenvaihteessa lisää liike- ja toimistotilaa. Aivan Seinäjoen keskustassa, Keskuskadun ja Valtionkadun kulmassa nostettiin perjantaina harjaan Insinööritoimisto Vesi-Sepon rakennuttama Kiinteistö Oy Asemankranni.

Vuokrakiinteistön ensimmäiseen kerrokseen tulee liiketiloja ja toiseen ja kolmanteen kerrokseen toimistotiloja. Yhteinen kerrosala on 1 528 neliötä.

Talon kellarikerroksessa on autohalli ja varastotilat. Pinta-alaa kellarissa on 1 155 neliötä. Maanpäällinen osa on tehty elementeistä ja kellari on toteutettu paikalla rakennettuna. Ulkoseinäelementit ovat kantavia pesubetonielementtejä. Välipohjissa on ontelolaattoja.