Hypnoosivalmentaja kertoo, miksi luonnollinen synnytys on lääkkeellistä parempi

Öjbergetillä korjaustyöt edistyneet, rinteet saatetaan avata keskiviikkoiltana

Öjbergetillä on saatu vetolaite poistettua rullaston välistä. Myös hissivaijeri on saatu paikalleen. Tiistai-illan aikana käydään muut rullastot lävitse ja tarkistetaan, että kaikki on kunnossa. Lue lisää