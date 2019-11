Huutoniemen sairaalassa tapahtuu taas: Toinen vastuualuejohtajista irtisanoutui, Mirja Remes vetää psykiatriaa yksin

VAASA

Vaasan keskussairaalan psykiatrisen yksikön toinen vastuualuejohtaja Pirjo Kumpulainen on irtisanoutunut virastaan. Hänet valittiin syksyllä yksikön johtoon yhdessä Mirja Remeksen kanssa. He olivat työpari. Nyt Remes jatkaa tehtävässä yksin.

– Minulla on koeaika tammikuun loppuun saakka, enkä aio irtisanoutua tehtävästä.

Hän toteaa, että ainoa syy, miksi hän voisi jättää pestinsä itse, on se, että hän pettyisi itseensä.

– Jos pettyisin siihen, etten saavuta niitä tavoitteita, jotka olen itselleni asettanut.

Kumpulaisen irtisanoutumista Remes ei kommentoi.

Remeksen tavoitteena on saada psykiatrian lääkäritilanne "pelittämään". Juuri nyt näyttää lupaavalta.

– Meille on muutama lääkäri tulollaan Ruotsista. Asia kuitenkin elää, joten saa nähdä mikä on lopputulos. Osan lääkäreistä joudumme hankkimaan ostopalveluna. Joudumme ehkä järjestämään kilpailutuksen keväällä.

Remeksen mukaan nin kauan kunnes Huutoniemelle saadaan normaali vakituisten lääkäreiden vahvuus, joudutaan turvautumaan ostolääkäreihin. Huutoniemen sairaalasta puuttuu tällä hetkellä noin 1,5 lääkärin työpanos.

– Ei täältä paljon puutu.

Remeksen toive on saada systeemi pelaamaan "loistavasti".

Psykiatripula on valtakunnallinen ongelma, jonka lisäksi Vaasalla on omat erityishaasteensa.

– Kaupunki sijaitsee länsisyrjällä jotenkin sivussa. Kun täältä menee Helsinkiin tai pohjoiseen, voi junaa joutua vaihtamaan kahdestikin. Se vie aikaa.

Pohjoisesta tulevalle Remekselle Vaasan sijainti kuitenkin sopii.

– Lapseni asuvat pohjoisessa ja pääkaupunkiseudulla, ja Vaasa on niiden välissä. He ovat aikuisia, joten minä olen vapaa liikkumaan. Vaasan sijainti on minulle hyvä.

Sijainnin lisäksi ruotsin kieli voi pelottaa ulkopaikkakuntalaisia. Huutoniemen sairaalassa voidaan kokeilla käytäntöä, jossa ruotsinkielinen lääkäri hoitaa ruotsinkielisiä potilaita ja suomenkielinen suomenkielisiä.

– Sellainen systeemi toimii poliklinikkatyössä, mutta osastoilla on hyvä hallita molempia kieliä.

Remes sanoo, ettei hänen oma ruotsin kielen taitonsa ole täydellinen. Hän on osallistunut työantajan järjestämiin ruotsin kielen opintoihin.

– Henkilökohtaisesti näen ruotsin kielen hyvänä asiana. Uskon, että vieraan kielen käyttäminen auttaa muistin säilymistä.