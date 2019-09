Hollanti on Seinäjoen kansalaisopiston syksyn uutuuskieli

SEINÄJOKI

Alsjeblieft on hollanniksi ole hyvä, opettaa Luc van Kessel , Seinäjoen kansalaisopiston hollannin kielen opettaja. Van Kessel saapui Suomeen kolme vuotta sitten opiskellakseen musiikkia ja laulamista Ilmajoen Pojanluoman Laulukoulussa. Kotimaassaan peruskoulun opettajana työskennellyt mies on nyt ensimmäistä vuotta kansalaisopiston palkkalistoilla.

Seinäjoen kansalaisopiston kielten suunnittelijaopettaja Päivi Väli-Torala kertoo, että kielenopiskelijoiden määrä pysyy vuodesta toiseen lähestulkoon samana. Viime vuonna opiskelijoita oli noin 1400, tämän vuoden syksyn saldo on noin 1200.

– Luvusta puuttuu vielä luonnollisesti kevätlukukausi. Vasta keväällä luvut ovat vertailukelpoisia, Väli-Torala huomauttaa.

Seinäjoen kansalaisopistossa opetetaan tänä vuonna 15:ttä eri kieltä. Eri kielten suosio vaihtelee hieman vuosittain.

– Kielet tekevät aina sellaista aaltoliikettä. Englantihan on ollut aina se suosituin ja espanja toisena. Italia on selvästi nousemassa. Saksan alkeisryhmää emme puolestaan saaneet tänä syksynä kokoon ollenkaan. Venäjän tilanne vaihtelee myös paljon, Päivi Väli-Torala luettelee.

Kansalaisopiston periaate on tarjota kielten opiskeluun jatkuvuutta. Väli-Toralan mukaan joistain kielistä pyörivät alkeisryhmät vuodesta toiseen, kun taas joissain kielissä, kuten japanissa on edetty jo yliopistotasolle.

– Sellaisessa kielessä ihmiset ovat jatkaneet opintojaan jo monta vuotta.

Väli-Torala muistuttaa, että kansalaisopiston kautta on mahdollisuus saada kielistä myös arvosana.

– Meillä järjestetään kahdeksasta kielestä yleisiä kielitutkintoja ja niihin voi osallistua kuka vain. Todistus on pätevä koko EU:n alueella.

Kansalaisopisto pyrkii saamaan varsinkin keskusteluryhmiin natiivin kielenpuhujan opettajaksi.

Sen löytäminen ei aina ole helppoa.

– Joskus opettaja löytyy, että naps ja kops vain, mutta joskus sopivaa opettajaa etsitään kissojen ja koirien kanssa.

Luc van Kesselista Väli-Torala kuuli saksan opettajan kautta.

– Hän tiesi kertoa, että hollantilainen mies on muuttanut Ilmajoelle asumaan.

Luc van Kessel kertoo jännittäneensä ensimmäistä opetustuntiaan kovasti.

– Olen tottunut opettamaan lapsiryhmiä ja sitten seisoinkin siinä aikuisten edessä ja luokassa oli aivan hiljaista, van Kessel kuvailee.

Nyt neljän viikon jälkeen opetus on jo hyvässä vauhdissa.

– Metodini on kuuntelu, sanominen ja kirjoittaminen. Niitä kun toistetaan, kieli alkaa jäädä mieleen. Visioni on tehdä kielenopiskelusta elävää ja sopivan haastavaa. Jos opiskelu on liian vaikeaa, ihmiset turhautuvat helposti. Opettaessani hollantia olen joutunut itsekin pysähtymään oman kieleni äärelle, että pystyn perustelemaan opiskelijoille kielen koukeroita.

Perjantaina vietetään Euroopan kielten päivää. Kaikille avoin ja maksuton tapahtuma järjestetään Apila-kirjastossa. Tilaisuus alkaa kello 14.00 ja kestää kello 18.00 asti.