Helsingin Uutisten tuore toimintamalli saattaisi toimia Ilkan ja Pohjalaisen yhdistyessä, pohtii median murroksesta väitellyt viestintäyrittäjä

Mediaa työkseen analysoivan toimittajan mielestä yli satavuotiaiden maakuntalehtien yhdistymisessä piilee valtava riski.

– Mutta on siinä myös mahdollisuuksia, median murroksesta ja mediataloudesta tänä vuonna yhteiskuntatieteiden tohtoriksi väitellyt viestintäyrittäjä Pasi Kivioja sanoo.

– Kriittinen kysymys on, mitenkä uusi lehti pystyy palvelemaan sekä Seinäjoella että Vaasassa ja siinä välissä asuvia ihmisiä. Se aiheuttaa varmasti alussa ihmettelyä ja epäluuloa.

Kaikkein kriittisin kysymys siis on, tuntevatko levikkialueen ihmiset ja mainostajat uuden tuotteen omakseen.

Kivioja olettaa, että lehdellä on täysin uusi nimi, jonka brändääminen ja rakentaminen aloitetaan puhtaalta pöydältä.

– Siinä on kova brändityö, sillä Ilkka ja Pohjalainen ovat jo ennestään tunnettuja, kovia brändejä omilla alueillaan. Jos niistä luovutaan, heitetään brändejä tavallaan jo pois, mutta tässä on mahdollisuus luoda samalla jotain uutta.

– Miten hyvät visiot uudella johdolla on ja millaista osaamista taloon on saatu? Se on mielenkiintoista nähdä.

Varteenotettava toimintamalli etelästä

Helsingin Uutiset lanseerasi juuri viime viikonloppuna mielenkiintoisen toimintamallin, joka voisi Kiviojan mukaan mahdollisesti toimia myös pohjalaismaakunnissa.

– Koko Helsingin kaupunkilehtenä tunnettu Helsingin Uutiset ryhtyy vuoden vaihteessa julkaisemaan kuutta erillistä aluepainosta, jolloin he pystyvät palvelemaan suht isoa aluetta paikallisten lukijoita ja ennen kaikkea ilmoittajia ajatellen.

Aikaisemmin esimerkiksi töölöläisen parturi-kampaamon ei ole välttämättä kannattanut ilmoittaa koko Helsingissä, koska aikaisemmin ei ollut kantakaupungin painosta. Nyt on.

– Ihmiset sekä ilmoittajat kokevat, että lehti palvelee meitä. Se ainakin kuulostaa hyvältä mallilta, vaikka en tiedä mikä teidän mallinne tulee olemaan.

Samaan konserniin kuuluva Aamuposti tekee erillistä painosta sekä Riihimäelle että Hyvinkäälle.

– Siinäkään ei puhuta maakuntalehdistä, vaan enemmänkin aluelehdistä. Eihän se täysin ongelmatonta ole, mutta aika hyvin he ovat sen pystyneet hoitamaan, vaikka vähän mustasukkaisesti lasketaan, kumpi saa enemmän mainintoja ja näkyvyyttä.

Mediatutkija ei usko Ilkan ja Pohjalaisen yhdistymisen jäävän viimeisiksi lehtien yhdistymisiksi Suomessa.

– Tämän tyyppisiä malleja tulee varmasti seuraavan viiden ja kymmen vuoden aikana, Pasi Kivioja arvioi.

Digipuolella on tehtävä rajusti töitä

– Yhdistyminen on kuitenkin parempi vaihtoehto sille, että yksittäisten lehtien ilmestymistä vähennetään tai lopetetaan lehti kokonaan.

– Vaikea sanoa, mihin se kääntyy, koska yleiset mediatalouden luvut eivät ole kauhean valoisia maakuntalehtien osalta olleet.

Printtipuolella sekä levikit että mainostuotot laskevat.

Suomalaisessa mediakentässä digitaalisella puolella pärjäävät todella hyvin Helsingin Sanomat, Kauppalehti, ja molemmat iltapäivälehdet Ilta-Sanomat ja Iltalehti, joilla on valtava kävijämäärä ja sitä kautta isot mainostulot.

– Siitä seuraavaan on jo pidempi kaula digituotoissa. Niitä lukuja vasten saa tehdä todella kovasti töitä, että kasvukäyrä kiihtyisi digipuolella.