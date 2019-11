Forstén johtanee SEK:n saattohoidon loppuun

KAUHAJOKI

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän hallituksen piti torstaina käsitellä kuntayhtymän purkusopimusta, koska yhtymän toimintoja ollaan siirtämässä Kauhajoen kaupungille.

Keskiviikkona kokoustanut yhtymähallitus totesi kuitenkin, ettei se voikaan kokoustaa torstaina, koska hallintosäännön mukaan kokouskutsu olisi pitänyt lähettää seitsemää päivää ennen.

Yhtymähallituksen kokouksessa keskiviikkona oli läsnä myös kuntien johtajia ja SEK:n valtuuston puheenjohtajistoa, ja siellä keskusteltiin asioista epävirallisesti. Puhetta oli yhtymän purkamisesta ja muun muassa elinkeinojohtaja Olli Forsténin tulevasta asemasta.

– Tilannehan on se, että ensi syksynä minulla tulee tavoite-eläkeikiä täyteen ja onhan minulla johtajasopimuskin. Tarkoitus on, että toimin yhtymän purkamisessa pastorina eli vedän tämän loppuun. Lopuksi lyön kannet kiinni, pidän lomat ja lähden. Ei tästä mitään kirjallista sopimusta ole, mutta suullisesti näin on puhuttu.

Ensi vuonna 64 vuotta täyttävä Forstén sanoo, että hän olisi mielellään vielä jatkanut pari vuotta, mutta kaikki ei mene aina kuten haluaa. Toisaalta hän ei myöskään valita osaansa, ja SEK:n purkamisen johtaminen sopii hänelle. Yhtymä siirtyy liikkeenluovutuksella Kauhajoen kaupungille.

– Ajatukseni on se, että hoidetaan asiat kunnolla loppuun.

Päätöksiä yhtymän purkamisesta ei ehkä saada virallisesti tehtyä tämän vuoden puolella, kuten on ollut tarkoitus.

Syynä on pohjimmiltaan yhtymähallituksen purkukokouksen viivästyminen. Forsténin mukaan tarkoitus oli lähettää heti torstaisen kokouksen jälkeen yhtymävaltuuston kokouskutsu, mutta aikataulu ei nyt pädekään. Oikea järjestys olisi se, että SEK:n pitäisi ensin hyväksyä purku, ja vasta sitten asia käsiteltäisiin osakaskunnissa eli Kauhajoella, Teuvalla, Karijoella ja Isojoella.

– Näyttäisi siltä, että lopulliset päätökset menee ensi vuoden puolelle, mutta nyt selvitetään sitä mahdollisuutta, että kunnat voisivatkin tehdä ensin päätökset, ja sitten se vasta tulisi SEKin yhtymävaltuustolle, Forsten kertoi.

Periaatteessa asian luulisi sopivan, mutta silloin SEK:n yhtymävaltuuston ei saisi enää muuttaa purkusopimuksesta pilkkuakaan.