Evijärven valtuusto tyrmäsi yksimielisesti kunnanhallituksen yksimielisen esityksen tuloveroprosentin nostosta

Seinäjoen Ideapark kiilaa kymmenen suurimman kauppakeskuksen joukkoon, taakse jää muun muassa paljon puhuttu Redi – Yksi keskus pitää ykköspaikkansa vuodesta toiseen

Seinäjoen Ideapark on avautuessaan Suomen seitsemänneksi suurin kauppakeskus liikepinta-alaltaan. Tämä selviää Suomen kauppakeskusyhdistyksen vuosittaisista tilastoista. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on seitsemän hehtaaria, mutta liiketilojen osuus siitä on 63 000 neliötä. Lue lisää