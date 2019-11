Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma Postin lakosta: ”Palkkojen alentaminen kolmasosalla on epäinhimillinen ratkaisu”

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) kävi launtaina pitämässä poliittisen tilannekatsauksen Pohjanmaan sosiaalidemokraatit ry:n syyspiirikokouksessa.

Hän otti pikaisen katsauksen myös postin lakon tilanteeseen.

Heinäluoma uskoo, että Postin työehtokiistaan löytyy 80 prosentin todennäköisyydellä ratkaisu sunnuntaina.

Postin lakon takana on kiista 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen alentamisesta. Sitä Heinäluoma ei pidä millään tavoin oikeudenmukaisena.

– Kolmasosalla palkkojen alentaminen on epäinhimmillinen ratkaisu. Sille ei löydy sympatiaa. Postin otteet työnantajana ovat olleet liian kovia tässä kriisissä.

Heinäluoman mukaan ratkaisun kiistaan pitäisi olla sellainen, että se turvaa toimeentulon postilaisille, mutta toisaalta antaisi tunnustusta myös työnantaja puolelle.

– Postilaisten työ on kovaa ja fyysisesti kuluttavaa Jos tuollaisiin palkkoihin mennään, niin mistä löytyy tekijät, jotka sitä ovat halukkaita tekemään? Ratkaisun pitäisi kuitenkin mahdollistaa työnantajapuolelle tunnustus, että silläkin olisi jatkossa toimintamahdollisuuksia.

Europarlamentaarikko uskoo, että ratkaisu kiistaan löydetään pian, sillä maanantaina alkavat lakon tukitoimet vaikuttaisivat jo laajasti kansalaisten arkeen.

– Jos on halua, keksitään keinoja. Tukitoimet lakolle ovat niin laajat, että niitä ei tahdota varmasti pitkään ottaa vastaan.

Jos kiistaa ei saada viikonlopun aikana selvitettyä, Posti ja logistiikka-alan unionin (PAU) lakon laajenemisen lisäksi lakkoon yhtyy maanantaista alkaen esimerkiksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty) ja Sähköliitto.

– Liitoilla on pelko, että jos postilaisten työehtosopimusten alentaminen menee läpi, tämä tauti leviää myös muille aloille.

Työehtosopimusten noudattamiseen tiukempaa valvontaa EU tasolta

Heinäluoman mukaan Suomi kuvittelee itsensä työsuojelussa ja palkansaajien etujen valvonnassa liian hyväksi ja muut liian huonoiksi. EU on kuitenkin työsuojeluvalvonnassa Suomea tiukempi.

– EU on esimerkiksi tehnyt lainsäädännön, että jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, niin työnantaja on velvollinen siirtämään lomajakson myöhemmälle ajankohdalle.

Suomessa asian esiinnostaminen aiheutti nolostumista: Sellaisen lain säätäminen ei ollut tullut edes mieleen.

– Uusi komissio aikoo myös säätää vähimmäispalkkalain. Se auttaa ennen kaikkea palkkatason nousua itäisen EU:n maissa. Heinäluoma nostaa esiin myös työehtosopimusten noudattamisen valvonnan puutteen kansainvälisellä tasolla.

– On tärkeää, että esimerkiksi Suomessa tehdään töitä Suomen työehtosopimusten mukaan. Jos työehtosopimuksia ei noudateta, toiminta siirtyy puoliharmaille alueille. Valvontaa aletaan tehostaa uuden komission aloittaessa työt.

"Puoluejohdon kannattaisi funtsata, mitä on tapahtunut"

SDP:n kannatus on viimeisimmän kannatusselvityksen mukaan heikentynyt viime maaliskuusta yli seitsemän prosenttiyksikköä. Lukujen laskun syytä Heinäluoma ei tarkemmin tiedä tai kommentoi, mutta hän kehottaa puolueen johtoa pohtimaan, mistä heikentynyt kannatus johtuu.

– Pidän lukuja hälyttävinä. Niiden ääreen kannattaa pysähtyä. Gallupit pitää ottaa vakavasti. Ne ovat välimittaus kansalaisten luottamuksesta. Jos tulee huonoja lukuja, kannattaa miettiä mistä se johtuu ja mitä tehdä paremmin. Kannatusluvut ovat kuin huutomerkki, jonka ihmiset laittavat tienvarteen ja sellaisen huutomerkin SDP on saanut.

Hän ei usko, että lähtökohtaisesti hallituksen sanelemat muutokset ovat tyytymättömyyden syy.

– Kansalaisten toive on ollut, että jo pitkään jatkunut leikkaus pysäytetään ja muutoksessa pidetään huolta ihmisistä sekä heidän toimeentulostaan. Hallitus on tehnyt tähän muutoksia. Tyytymättöämyys ei niinkään liity siihen, vaan johonkin muuhun. Mitä se muu on, sitä on syytä miettiä.

Kuntien talous kuntoon työnteolla

Entinen valtiovarainministeri ja nykyään Euroopan parlamentissa Mr. Money -nimellä kulkeva Heinäluoma ei ota kantaa tämän hetkisen hallituksen säätämään budjettiin.

– Ehkä keskityn vain tämän EU:n budjetin säätämiseen. Olen nyt niin suurissa sfääreissä, että ei näin pieniin miljardeihin voi enää keskittyä.

Kuntatasoiseen taloudenpitoon hän kuitenkin antaa vinkin:

– Kuntien kehityksen kannalta ratkaisevaa on, että ihmiset ovat töissä. Kunnan varat tulevat veroäyrin kautta. Kunnissa on liian pitkään hyväksytty pitkäaikaistyöttömyys. Tässä olemme Tanskaa ja Ruotsia jäljessä. Nämä maat tarttuvat nopeasti työttömyyteen. Siellä otetaan yhteys ihmisiin, jotka ovat olleet pitkään työttömiä. Kaiken pohjana on, että kuntalaiset ovat työelämässä, hän päättää.