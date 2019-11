Eteläpohjalaisten nuorten aikuisten koulutustaso romahti tällä vuosikymmenellä – ”Meidän huolena on, että korkeakoulupaikkoja lisätään vain suurimpiin keskuksiin”

Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämissuunnittelija Miika Laurila on pitänyt viime aikoina meteliä tuiki tärkeästä asiasta, eli eriarvoistumisesta, joka johtuu alueiden osaamisperustan murenemisesta.

Kun koko Suomen koulutustaso on laahannut nuorten osalta, on nähtävissä, että suurten yliopistokeskusten ulkopuolella nuorten koulutustaso on lähtenyt nopeaan laskuun.

Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrät vaihtelevat väestöä ajatellen hyvin paljon eri maakuntien osalta, ja Etelä-Pohjanmaa on ihan viimeisten joukossa.

– Monet lähteet viittaavat siihen, että koulutusleikkaukset ovat yksi selkeä syy siihen, että Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä lähes tuhat nuorta korkeakoulutettua vähemmän kuin vuosikymmen alussa.

Aiheesta löytyy todisteaineistoa myös ammattikorkeakoululta.

Vertailuvuodet koulutustason romahtamisessa on 2010–2018, ja kyseessä on 25–34-vuotiaiden eteläpohjalaisten ikäryhmä.

– Tämä on sinänsä omituista, sillä Seamk on sekä valmistuneiden työllistymisessä että valmistuneiden sijoittumisessa koulutusmaakuntaan ihan Suomen kärkeä, Laurila ihmettelee.

Eli ne, jotka täällä koulutetaan, jäävät alueelle paljon paremmin kuin monessa muussa maakunnassa.

– Silti tämä osuus on vähentynyt, kun tutkintomääriä ja aloituspaikkoja on vähennetty. Tässä on se tulos.

Kotimaakuntaan päätyy opiskelemaan vain 40 prosenttia

Opiskelupaikan vastaanottaneiden tilasto-osuutta katsomalla selviää, että Uudellamaalla omaan maakuntaan päätyy lähes 70 prosenttia hakijoista, kun Etelä-Pohjanmaalla luku on vain 40 prosenttia. Naapurissa Keski-Pohjanmaalla luvut lähestyvät jo 30 prosenttia.

Kainuu, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Keski-Pohjanmaa näkyvät tilastoissa, joissa opiskelupaikkoja on myös kaikkein vähiten.

– Tämä on hyvin ristiriitaista kehitystä, koska viime vuosina E-P:llä on mennyt todella hyvin monella saralla. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2018 Manner-Suomen korkein työllisyysaste (75,2 %) ja matalin työttömyysaste (4,4 %). Positiivinen vire on näkynyt Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoelämässä monella toimialalla myös tänä vuonna. Tulevaisuuden kannalta kuitenkin tuo koulutustason lasku on hyvin huolestuttavaa.

Maakunnat, joista puuttuu yliopisto, ovat kaikkein huonoimmassa asemassa. Tulos näkyy nuorten aikuisten koulutustason laskuna kyseisissä maakunnissa.

Nuorten koulutustasoa nostettava koko maassa

Nykyinen Antti Rinteen (sd.) hallitus on sitoutunut laajasti siihen, että erityisesti nuorten aikuisten koulutustasoa pitäisi saada kasvatettua koko Suomessa. Kyseessä on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n yksi keskeisistä tavoitteista.

5 000 opiskelijan Seamk on tehnyt hiljattain opetus- ja kulttuuriministeriölle (okm) ehdotuksen tutkintomääristä ensi vuosikymmenelle.

Tulevalle nelivuotiskaudelle (2021–2024) esitetään Seamkin tutkintomääräksi 815 tutkintoa vuodessa. Nykyisellä sopimuskaudella okm:n rahoittama tutkintomäärä on 730.

– Meidän huolena taas on, että korkeakoulupaikkoja lisätään vain suurimpiin keskuksiin, eikä katsota alueiden tarpeita nimenomaan teknologiamurroksen ja yritysten tarpeiden kannalta. Polarisaatio kasvaa, ellei tähän puututa.

– Ollaan hyvin toiveikkaita hallituksen linjausten puolesta. Mielenkiinnolla odotamme, miten neuvottelut tästä etenevät, kehittämissuunnittelija jatkaa optimistisena.

Kotimaan koulutustaso on laskenut jo alle OECD:n keskitason

Miika Laurila on tarkastellut kunnianhimoisen koulutusnostotavoitteen toteuttamista siis alueen näkökulmasta, mutta osaa katsoa kokonaiskuvaa myös koko maan osalta.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että väestökehitys on aika surullista erityisesti suurten keskusten ulkopuolella. Samaan aikaan teknologian kehitys kiihtyy ja meidän pitäisi pysyä kehityksessä mukana.

Yritysten kasvu alkaa olla entistä enemmän innovaatiovetoista, joka vaatii uusien teknologioiden käyttöön ottoa. Osaamistason nostoa tarvitaan itse asiassa kaikilla koulutustasoilla.

– On ennakoitu, että uudet syntyvät ammatit syntyvät korkeakoulutasolle, joten siinä on taas yksi kiinnostava haaste alueiden osalta.

Ja erityisesti osaamisperustan murenemistason näkökulmasta.

– Vaikka Suomen koulutustaso on kokonaisuudessaan korkea, viimeaikaiset kansainväliset vertailut osoittavat, ettemme ole enää OECD-maiden kärjessä, vaan olemme pudonneet jo alle keskitason.

OECD on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, joka perustettiin 1960-luvun alussa harmonisoimaan ja kehittämään jäsenmaidensa talouskasvua ja vapaakauppaa sekä lisäämään yhteiskunnallista hyvinvointia.

Laurila iloitsee, että hälyttäviin lukuihin ja osaamisen murenemiseen on puututtu.

– Hallitus on lisäämässä aloituspaikkoja, että iso tavoite, eli nuorten aikuisten koulutustason nosto onnistuu. Toivottavasti rahoitus uusille tutkinnoille järjestyy ja niitä suunnataan alueille, joissa tarve on suurin.

Tilastot osoittavat, että missä on eniten koulutusta, siellä koulutus myös kehittyy.

Ero konkretisoituu sillä, kun katsotaan korkeakoulujen aloituspaikkoja uusia ylioppilaita kohden, joita pitäisi saada pian tutkintoputkeen.

Suomalaisnuorten välivuodet ovat suuri haaste, sillä keskimäärin täällä päästään korkeakouluihin myöhemmin kuin muissa OECD-maissa.

– Vaikka meillä opiskellaan tehokkaasti, me valmistumme vanhempina. Hallituksella on hyviä linjauksia, joilla nuoria pyritään saamaan nopeammin ja tehokkaammin koulutettua, ja sitä kautta koulutustaso nousuun.

Kehitystyön jatkuttava yli hallituskausien

Visio koulutustason nostosta on jo syntynyt edellisen hallituskauden aikana, eli Laurila on positiivisen toiveikas, että asia pysyy päättäjien mielissä yli hallituskausien.

Yksin valtioonkaan ei voi nojautua, vaan toimia tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla valtion, koulutustoimijoiden, yritysten ja kuntien kesken.

Alueiden on myös itse pystyttävä uudistumaa sekä vahvistamaan osaamispääomaa ja tuottavuutta

Fakta: Huolenaiheita Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta

Kotimaakunnastaan opiskelupaikan saavat useimmin yliopistomaakunnissa asuvat. Maakunnissa, joissa ei ole yliopistoa, suurempi osuus päätyy muihin maakuntiin opiskelemaan.

Maakunnat, joista puuttuu yliopisto, ovat kaikkein huonoimmassa asemassa, joka näkyy muun muassa nuorten aikuisten koulutustason laskuna kyseissä maakunnissa.

Etelä-Pohjanmaalla on kaikkein vähiten korkeakoulujen aloituspaikkoja uutta ylioppilasta kohden.

Haaste on yhteinen maakunnille, joissa niukasti yliopistotason koulutusta.

Etelä-Pohjanmaalla on toiseksi vähiten korkeakoulutuksen aloituspaikkoja suhteessa 2. asteelta valmistuneisiin.