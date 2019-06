Etelä-Pohjanmaan ely-keskus valittaa Soinin Korkeanmaan tuulivoimapuiston poikkeuslupapäätöksestä

ETELÄ-POHJANMAA

Soinin kunnanhallitus teki rakentamisen poikkeuslupapäätöksen koskien Korkeanmaan tuulivoimapuistoa. Saba Invest Oy anoi lupaa rakentaa 17 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa, joka poikkea Korkeanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan selvityksistä. Tuulivoimalat olisivat anomuksen mukaan 40 metriä korkeampia kuin osayleiskaavan selvityksessä.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on jättänyt asiasta valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle. Ely-keskuksen mielestä kunnanhallituksen menettely asiassa on maankäyttö- ja rakennuslain ja hyvän hallintotavan vastaista. Heidän mukaansa rakentamismahdollisuudet olisi pitänyt ratkaista kaavoitusmenettelyn kautta, sillä hanke on maakunnallisesti merkittävä ja asianosaisia on paljon.

Poikkeamismenettelyn soveltaminen ei ole voinut tulla kyseeseen myöskään siksi, että Korkeanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on vasta vireillä, eikä ole ollut määräyksillään rakentamista ohjaavana voimassa miltään osin.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen toimialueella on noin 60 tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa. Yhä useampi tuulivoimalatoimija haluaa rakentaa tuulivoimaloistaan sellaisia, että ne poikkeavat osayleiskaavojen määräyksistä. Poikkeamat koskevat yleensä voimaloiden korkeuksia, lukumäärää ja sijoittumista.

Perusteena poikkeuksille on usein voimaloiden tuotantotekniikan kehittyminen tai parempi kustannus-hyötysuhde.