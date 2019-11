Eteiseen kertyi hetkessä kenkämeri, kun uusi nuorisotila avautui vuosien odotuksen jälkeen Nurmossa: ”Tätä on todella odotettu”

–

Nurmo-talon ensimmäiseen kerrokseen remontoidut tilat kutsuvat viihtymään: sisällä on valoisaa ja värikästä. Tunnelma on kodinomainen.

Sedussa, lukiossa ja yläkoulussa opiskeleva poikajoukko istahtaa säkkituoleihin ja ryhtyy ottamaan mittaa toisistaan NHL-pelissä.

– Hienot tilat. Tänne on mukava tulla istumaan ja ihmettelemään, Jimi Mäki-Teppo kehuu.

– Täällä jutellaan mukavia ja hengaillaan, kaverit komppaavat vieressä.

Nurmon nuoriso on ollut monta vuotta ilman omaa kokoontumispaikkaa. Tällä välin he ovat käyneet kuka missäkin.

– Tanskussa ja Hyllykallion nuopparilla, Mäki-Teppo kertoo.

Valkiavuoren koululaiset Eveliina Kuronen, Emma Eerola ja Iita Mäkinen katsovat ihastellen ympärilleen.

– Tosi siisti paikka. Täällä on mukava nähdä kavereita, he tuumivat.

– Mukavaa, että meidän ikäisille saatiin tällaiset tilat, missä voi olla iltapäivällä koulun jälkeen. Tosi hyvä, että alakoululaisille on omat ajat ja vanhemmille omansa, Kuronen lisää.

Kaupungin nuorisotyöntekijä Marika Kiukkonen on tyytyväinen, kun nuorten odotus päättyi vihdoin. Entiset nuorisotilat tien toisella puolella laitettiin säppiin jo vuonna 2016 sisäilmaongelmien vuoksi.

– Tiloja on todella odotettu. Täysi-ikäisiltäkin on jo tullut kyselyitä, voivatko he vielä tulla, vai ovatko he liian vanhoja, Kiukkonen naurahtaa.

Kiukkosen mukaan täysi-ikäiset ovat myös tervetulleita. Säännöllinen toiminta nuorisotiloissa alkaa vuodenvaihteessa. Alakoululaisille on tiistaisin ja keskiviikkoisin oma vuoronsa kahdesta puoli viiteen, jonka jälkeen on yläkouluikäisten ja sitä vanhempien vuoro. Kiinni tilat menevät arkisin kahdeksalta. Lisäksi nuorisotila on isommille auki joka toinen viikonloppu viidestä yhteentoista.

– Täällä järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Täällä voi oleskella kavereiden kanssa, pelata biljardia, lautapelejä tai videopelejä. Välillä voimme leipoa tai askarrella. Nuoret voivat itse toivoa, mitä haluavat tehdä, Kiukkonen sanoo.

Nuoria on kuultu myös tilojen hankinnoissa ja moni toive on toteutunut: Tiloissa on erillinen biljardihuone, jossa on kaksi biljardipöytää. Toiselta puolelta löytyy iso ruutu ja PS4-pelikonsoli sekä värikkäitä säkkituoleja.

– Keinutuolejakin toivottiin, mutta niitä meillä ei ole kuin yksi, Kiukkonen kertoo.

Nuorisotila on virikkeellinen, turvallinen ja päihteetön toimintaympäristö nuorille.

– Aikuisia on vähintään kaksi paikalla. Katsomme tarvetta kävijämäärän mukaan, kun toiminta alkaa kunnolla tammikuussa. Joulukuussa tila on avoinna muutamia kertoja, Kiukkonen kertoo.