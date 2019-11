Entinen hotelli Hermanni heräsi henkiin Teuvalla

TEUVA

Viitisen vuotta Teuvan keskustassa tyhjillään ollut ravintola Maustemylly eli alkuperäiseltä nimeltään hotelli Hermanni, on saanut uuden elämän.

Teuvalainen yrittäjä Sari Hirvelä on vuokrannut tilat, ja vuokraa niitä edelleen niin yksityisille kuin yrityksille, mutta päivittäistä ravintolatoimintaa tiloissa ei ole.

– Kaikki lähti siitä, että pidimme kaverini kanssa täällä viisikymppisjuhlat elokuussa. Aloin sitten miettiä, että kyllähän tätä paikkaa voisi pienimuotoisesti ryhtyä pyörittämäänkin. Huoneiden lisäksi vuokraan ravintolaa niin, että pitopalvelu voi hoitaa keittiötiloissa ruoat. Anniskeluoikeuksia ei ole, mutta yksityistilaisuuksissahan vuokralainen voi tuoda omat juomat.

Paikan nimi on nyt Majoitus Hermanni, ja siellä on kymmenen kahden hengen huonetta. Huonevarauksia hoidetaan paljolti omien sekä Bookinginin nettisivustojen kautta. Kevyet aamupalavärkit on asukkaille tarjolla.

Vuokrasopimus astui voimaan marraskuun alussa ja tiloissa on jo pidetty tilaisuuksia. Lähiaikoina siellä järjestetään muun muassa Teuvan yrittäjäjuhla.

– Tännehän mahtuu virallisesti 250 ihmistä, mutta tuolipaikkoja on nyt noin sadalle hengelle. Lähden liikkeelle varovaisesti. Investoin pikkuhiljaa.

Saunatilat on remontoitu ja huoneiden sängyt, televisiot ja minijääkaapit uusittu. Ravintola oli lähes tyhjä kalusteista, ja sinne on ostettu tuoleja, keittiöön astioita ja koneita.

Varsinaiselta ammatiltaan Hirvelä on kuljetusalan yrittäjä, ajanut viime vuosina rekkaa ja hoitanut rekkafirman asioita puolisonsa menehdyttyä tapaturmaisesti muutama vuosi sitten. Jatkossa hän aikoo keskittyä enemmän Hermannin asioihin, ja nykyinen elämänkumppani kantaa rekkahommista suurimman vastuun.

– Hermanniin liittyviä ideoita minulla on vaikka kuinka paljon. Joulukuussa järjestämme tänne kolmepäiväisen joulumaan ja uudenvuodenaattona kokeillaan uudenvuodentansseja.

Hermannin tilat ja koko Kiinteistö oy Teuvan Pankkitorin omistaa vaasalaisen Jari Laxin yritys Vaasan Rimi.

-Olenkin ihmetellyt, miksi ne tilat ovat niin kauan tyhjillään. Sehän on hyväkuntoinen rakennus. En ole Teuvalla viime aikoina käynyt, mutta joka päivä pelkään, että joku varastaa sen hienon kuparikaton, Lax naurahtaa.

Pankkitori valmistui 1984, ja se oli silloisen Teuvan Säästöpankin voimannäyte, johon tuli tiloja pankille, työvoimatoimistolle, ja osuuskauppa Eepeen hotelli-ravintola Hermannille. Kiinteistöön tuli myös kuuluisaksi noussut kymmenen metrin läpikulkukäytävä, joka nimettiin 1980-luvun hengessä City-käytäväksi.

Eepeen luovuttua Hermannista 1990-luvun alussa, sen nimi ja omistajat ovat vaihtuneet monta kertaa. Kansan suussa paikka on kuitenkin aina ollut Hermanni, ja Hirvelä onkin saanut hyvää palautetta nimen palauttamisesta.